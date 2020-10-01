久不久便讀到有關粵語與普通話孰是古漢語的承傳、孰受外來蠻夷語言污染的爭論：維護普通話排斥粵語一派說，普通話才是中華正統，是現代規範漢語的書面語，所以具統攝作用，粵語不過是南方一隅的土語方言，部分有音無字，難登大雅之堂。支持粵語一派認為普通話源自近千多年的北京話，宋朝時已受遼、金、蒙古等外族侵佔，語言受外族影響甚深，到清代再受滿族影響，與古代漢語漸行漸遠，只不過因為是帝都的語言，才被奉為正統官話，民國後改稱國語。反而粵語因地處南方邊陲地區，避開北方外來民族的語言侵擾，反而保存了不少古漢語的特徵，故比普通話更純正，更接近古漢語。

語言發展轉變是學術問題，需要對不同語言的歷史和變化深入研究，並非隨便噴噴口水便可作出結論。看報章和網上的爭論，都是對有關問題無甚認識，道聽途說，亂作權威者居多，沒有多大價值。

至於一個國家是否需要確定一種全國統一的官方或行政語言，則是政治考慮和行政需要的問題。拿中國來說，民國初年族裔分殊，各有歷史文化和文字傳統，就算是漢文化地區，也是處處方言各異，難以溝通，故挑選一種最多人認識和使用的語言文字，方便人民之間彼此溝通，是建國時期的必須措施。民初國民代表大會選定北京官話作「國語」，其實是取其方便，因已是清代通用的行政語言，轉作文字的白話文亦已開始在民間尤其是報刊流通，較容易全國通用共享。

挑選國語，純粹是語言通行與否、多少國民熟悉的問題，與是否正統、能否繼承古漢語的語法詞彙無關。民國初創時議會曾就挑選國語辯論，粵語只以些微票數落後北京官話而落選。辛亥革命推翻滿清王朝，廣東志士貢獻甚多，出任國民代表者眾，但就全國普及來看，粵語遠不及整個清代全國政府都通用的北京官話方便，這是事實。

香港有些習慣竄改歷史，意圖偷天換日，暗中宣揚港獨的「學者」之流，極力把粵語捧高，貶低內地通行的普通話簡體字，以遂其反共目的，才製造出許多歪理。普通話繼承自民國時期的國語，民國政府時期已開始在全國推行，又因百分之八十人民屬文盲，有學者為了進行掃盲運動，建議推行簡體字，目的是把漢字書寫簡化，方便全民學習，以盡速消除文盲。這些都是民國時期統一行政語言、消除文盲的措施，只不過在解放後才取得成功。某些「學者」之流歪曲歷史，把推行普通話和簡體字的「功勞」全都雙手奉送給共產黨，是對歷史無知，還是在竄改事實去欺騙無知的港獨黃民？