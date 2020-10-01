黑暴密謀中秋再起，公務員事務局局長聶德權去信全體公務員，提醒他們切勿參與非法活動，並揭露截至九月共有四十六名公務員被捕，全部停職受查。公務員知法犯法，停職根本未能反映事件嚴重性，應一律炒魷再按性質進行刑事調查，而不是一邊停職一邊支薪。

眾所周知，港府是全港最慷慨的僱主，不但出糧給已被DQ卻厚着面皮延任的反對派立法會議員，停職公務員更一直出全糧或半糧，生活無憂之餘還不用返工，何其着數！公務員事務局前局長羅智光甚至說過，被捕公務員停職並非紀律處分，期間即使被扣薪，若最後被法庭裁定無罪會獲政府補償，「愛國有罪，賣國有獎」又一鐵證，難怪公務員食碗面反碗底有恃無恐。

儘管羅智光已被撤職，但換上聶德權又好了多少？早前聶局長揚言，公務員在試用期內涉非法公眾活動被捕並遭檢控可遭解僱，依然不脫畏首畏尾的本色。甚麼是「被捕並遭檢控可遭解僱」？為何不敢斬釘截鐵說「即捕即解」，只要涉非法活動被捕必定即時解僱？

公務員作為政府組成的一部分，吃的是官餉，幹的是公務，如果不認同政府和中央便不應該入職，入職就必須忠於政府和中央，食得鹹魚抵得渴，道理很簡單，沒有可能不明白。港英時期對所有入職公務員皆有嚴格政治審查，那時候沒有公務員異議，也沒有公務員吃飯砸鍋，只是到了九七後禮崩樂壞，港府弱勢，結果妹仔大過主人婆，公務員作反如家常便飯。

然而，反常不會變成正常，治亂世，用重典，公務員試用期間反政府固然要即時解僱，正式公務員更是罪加一等，怎麼可能讓他們停職支薪了事？為官避事平生恥，整個政府就只有警務處一哥敢於與黑暴抗爭，其他廢官一味支支吾吾。連作反公務員都不敢整治，指望他們，香港又怎麼可能重回正軌？