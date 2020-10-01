香港正處於大時代轉變，筆者天天在報端發聲，所爭所辯者不是「黃」與「藍」，而是智與不智。昨日談過，本人去年因為支持警方嚴厲執法，在大專課堂上被年輕人圍困，要求我道歉，事件擾攘了好一陣子。很多人憑此以為我是個徹頭徹尾的藍絲分子，其實不然，近期跟筆者辯論最激烈的對象，我要小心用詞才能確保不損彼此親情友情的，偏生是藍營中人，在他們眼中，我恐怕是個頑固的黃絲人。

有藍絲一本正經地告訴我，新冠肺炎病毒是美國想坑害中國的陰謀，最早是由美軍刻意帶到武漢傳播的。但我服膺於理性，拒絕認同此說，要求對方解釋，若然果真如是，何以後來新冠肺炎在美國反而比在中國更肆虐？

藍絲朋友又想我相信，香港黑暴橫行，是因為美國勢力在背後出巨資策動，很多暴亂分子都是收錢行事的。在下對此說也不以為然，我不排除小部分示威者有收取金錢，但大部分都應該沒有，他們是自發性地陷入了文革式瘋狂狀態，參與運動，非但沒收取美金支援，恐怕還要心甘情願自掏腰包。

在下的生活圈子不闊，最激烈的、投擲汽油彈的一批人，我無緣認識，但次激烈的一批，例如堵路的，駕車去中文大學、理工大學接應暴徒的人，我卻認識四、五個。我告訴你其中三個的背景吧，一個是知名教育機構的前行政總裁，一個是中學現任校長，一個是中學現任副校長，這些人都不是黑金所能輕易打動的，故「收錢做嘢」之說，未免牽強。

筆者反對黃絲，主因不是在於他們的政治理念，而是反對他們爭取政治訴求所採用的愚蠢方式，民主不是這樣爭取的。然而，在這場運動之中，表現愚蠢的卻不獨是黃絲，好些藍絲也是十分不智，而我真正要抗拒的，是社會的低智之風。