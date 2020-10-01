北洋軍閥閻錫山，當年在華北也是「一世之雄」，且算有文化，他愛寫詩，晚年自作輓聯，倒有點予人莫測高深之感：避避避，斷斷斷，化化化，是三步功夫；勉勉勉，續續續，通通通，為一等事功。擺脫開擺脫開，沾染上洗乾淨很不易；持得住持得住，掉下去爬上來甚為難。

阿哥，自輓聯都咁多嘢講，西方之名人，墓誌銘都十分簡潔，好似拉伯雷：「拉下帷幕吧，喜劇已經結束了！」又如海明威：「恕我不起來了！」老朽忽然諗起閻錫山嘅自輓聯，皆因佢最後嗰句「掉下去爬上來甚為難」，可謂道盡香港泛民主派議員搞一輪大龍鳳，為延任一年去留又辯論又諮詢又民調又綑綁，一時半遮面一時又忸怩作態，最終口講抗爭，都係得三人唔跟大隊，二十一名非建制議員照延任！

其實，各家有各家「難唸的經」，也各有各的「難處」，在口的肥肉，一年成四百萬個大洋，阿哥，依家乜嘢時勢吖？有啲已經冇咗大學教席，有啲仍有豪宅要供，有啲總覺得「食得唔好嘥」，好歹係一份絕世筍工，正如民主黨主席胡志偉話齋，留任決定艱難，是「兩害取其輕」喎！取其輕，即係點捨得走！胡志偉嘅「政治判斷」大義凜然，指留任可緊守議會戰線及發聲平台，盡力拖慢「惡法」通過，並連結民間、議會及國際平台，對抗中央政府及港府打壓云云。依家「拖慢」都當立大功！

泛民主派與本土派就延任立法會議員一年出現嚴重分歧，今後勢必更加「劃清界線」！立法會在反對派一味叫囂胡鬧搞事下，議會功能早變成垃圾會！今二十一名反對派議員留任，立法會整體格局不變，唯一可預知嘅係抗爭升級，鬧劇不斷！立法會主席希望留任嘅反對派議員回歸初心，專注經濟、民生等議題，那是癡人說夢！反對派深明「掉下去爬上來甚為難」，難得多一年玩吓，仲唔玩到盡咩！