美國大選首場總統候選人辯論已經舉行，近日美國政界消息滿天飛，國務卿蓬佩奧一貫會搶風頭，他日前放狠話指世界正籌組反華聯盟，勢令中國面臨最大的外來威脅，結果遭到中國外交部發言人高調贈狠話，說他等不到那一天。

蓬佩奧是美國仇中仇共的打手，他誣衊中國的言論多不勝數，近日拋出一個反華聯盟靠嚇，指美國與世界正籌組這個聯盟，中國勢受到更多外來威脅。可是，這個聯盟有甚麼成員，他卻沒有交代，彷彿傻人自言自語，偏偏有外媒想看中國怎麼看這件事。

外交部發言人汪文斌在記者會上被問到時，當着世界各地駐京記者鏗鏘、簡潔地說蓬佩奧等不到那一天。驟聽這句話，很多人都會心裏一跳，中國人會想到這是咒人命不長、官不久的話；西方人則必然想到蓬氏的國務卿之位和共和黨的大選前途。難道中國介入美國選舉？汪文斌隨後輕飄飄加了句，說蓬佩奧的繼任人也等不到那一天，噢，味道變了，原來中國是說美國國務卿這個位子！外交舞台的語言夠意思吧？對反華反到上腦的蓬佩奧狠罵回去，偏偏罵了人，還不會讓人感覺失禮，只想拍掌。

其實蓬佩奧的所謂反華聯盟，美國雖然有意拉攏盟友組成拖中國後腿的聯盟，不想中國迅速成長，威脅美國在金融、經濟、教育、科研及軍事的世界一哥地位，但蓬氏大半年來游走歐洲、中東、亞洲等地，效果不好，歐洲國家對5G的態度便是一例，與其說歐洲不少國家聽了美國的話，擔心有安全問題，不如說更多國家在觀望，都在等美國大選的結果，然後再決定5G政策。

至於亞洲，反華聯盟更難成形，尤其是日本首相換了菅義偉，現在已着手修補與中國、南韓的關係，南海區域國家更沒有幾個對美國的建議有正面回應，怎麼看，所謂反華聯盟都是蓬佩奧的狂想曲。