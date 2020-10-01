立法會亂港派議員上周五利用特別財委會審議政府提交二百四十億元防疫抗疫基金撥款、政務司司長張建宗率官員出席解答之機，又消費「十二瞞逃」的人血饅頭。這齣爛劇進一步暴露反中亂港立法會議員是一群無恥、無理、荒謬的政棍和爛仔流氓，有這樣一群魑魅魍魎在立法會徘徊，只能令立法會的信譽和名聲徹底破壞，象徵香港一向推崇法治的核心價值蕩然無存。

「十二瞞逃」明明是已被捕及已排期上庭受審的刑事罪行嫌疑人，潛逃不出庭已犯法，非法出境更是罪加一等。所有這些行為，不計算原先參與的各項涉嫌暴亂等刑事罪行，都已彰彰明甚，為何泛民議員不責不問？

泛民議員打出「立即釋放十二港人」的手舉板圍攻張建宗，公然混淆視聽、誤導公眾，難道不是逃犯而是一般港人了嗎？香港執法部門不是要緝捕他們了嗎？為何泛民議員不強烈要求政府立即緝捕逃犯？你們與逃犯究竟有甚麼關係，公眾都想清楚真相，你們作為立法會議員竟無視法治、破壞法律程序、圍逼政府高官立即見家屬和放人，不是百分百的惡霸行為和威脅手段，又是甚麼？立法會議員公然在立法會會議廳威嚇官員。

泛民議員圍剿張建宗，逼他避入休息室，來勢洶洶，其實色厲內荏，掩蓋其十分虛弱、十分理虧及難以交代的立場。若泛民議員「有料」和「夠薑」的話，就不應欺善怕惡，欺負一個政府高官，好應替天行道，為「十二瞞逃」及其家屬去深圳鹽田看守所請願交涉或抗議。請問你們這群只會搵着數、「食人血饅頭」的寄生蟲敢嗎？尤其是泛民議員對早在兩個月前「着草」台灣的五名逃犯，被台灣「台獨」當局將其與世隔絕，卻連「屁」也不敢放一個，可見你們是如何軟弱偽善，為何過橋抽板，出賣曾為你們「違法達義」賣命的「手足」？

人們都奇怪，既然民主黨、公民黨、工黨、議會陣線等反中亂港議員這麼着緊「十二瞞逃」，無理由對五個「着草」台灣「手足」置之不理，為何不去台灣抗議交涉，為他們爭取人道的對待？如果說你們怕返內地為「十二瞞逃」請命，那麼為何又不去台灣呢？怕甚麼？難道怕得罪「金主」蔡英文，斷了今後的「米路」？

泛民議員如此雙重標準，欺善怕惡，出賣和消費「手足」，真是令人大開眼界。話說回頭，救「十二瞞逃」也是有妙法的，不用起哄、不用圍攻、不用煽動市民在今日上街非法遊行和集會，也不用冒險去內地「搶犯」、去台灣「叩頭」，只要你們用現任立法會議員的身份在立法會動議特區政府重啟修訂《逃犯條例》，那麼特首林鄭月娥一定會言聽計從、順水推舟，馬上啟動修例程序，說不定連同陳同佳返台灣受審事件也一併解決。如果你們連這麼輕而易舉的行動也不做，就不要再煽風點火，欺騙市民做你們反中亂港的燃料了。

上周五最令全港市民氣憤的是張建宗的窩囊態度，對泛民議員的羞辱，不是理直氣壯、直斥其非、絕不退讓，而是闢室躲避。試問高官如此軟弱，又怎能團結市民撐政府同邪氣搏鬥呢？