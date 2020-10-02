功夫茶：共享土地如浮雲　良策不用玩市民

有道是老鴉笑豬黑，自己唔覺得！而港官卻是廢到加零一，硬係自High唔覺得！歷任特首對覓地建屋都乏善足陳，甚至淪為一紙空談。嗱！截至今年六月底，公屋輪候冊接近二十六萬宗申請，基層等上樓愈等愈耐，首次編排平均要等五點五年，你話係唔係望到頸都長眼出血吖？

呢，好似備受爭議嘅土地共享先導計劃，美其名曰公私營合作模式發展私人農地解決土地荒，實際上聲大大冇貨賣，由籌備到推出一波三折，計劃早於前年施政報告提出，拖到今年五月初面世，屈指一算，推出至今逾四個月仍然「零申請」，可見個計劃根本係吹吹水、唔抹嘴嗰隻，完全唔受歡迎，而廢官又死撐有私人土地業權人及發展商對計劃有興趣喎，相信稍後才會有申請。嘻！咁似啲姑爺仔呃啲入世未深嘅小妹妹：依家畀唔到幸福你，好快我發達就有喇！

個計劃講就天下無敵，實行起嚟就離心又冇力！計劃為期三年，由今年五月六日起接受申請至二○二三年五月五日止。規定申請人喺新增樓面面積中，七成用作公營房屋或首置用途，其餘三成可保留作私樓發展。政府就話最快可於接獲申請約四至六年後將農地轉熟地，以供建屋。功夫茶但知「蓋有非常之功，必待非常之人」，以今日廢官推乜死乜，連垃圾徵費搞咗十幾年都胎死腹中，依家個土地共享計劃推出又變成沙頭角村長個女李愛，根本冇人吼！

喂！阿哥，即使有人落疊，計吓條數，由截止申請到真係運來第一塊磚頭，恐怕都係十年廿年嘅事咯！由上樓到「房事暢通，生活輕鬆」，唉，少年子弟等到中年阿叔都算執身彩啦！有專業人士及團體力數計劃四宗罪，譬如申請要求過辣、程序繁複、審批耗時及宣傳不足等；當中還有唔少細節不利於所謂「共享」；而最令人詬病嘅，莫過於隨時惹來社會大眾質疑計劃如同促成「官商勾結」。政府惹蟻上身，幾咁戇居！

再講吖，遠水難救近火，之不過一眾高官就係食塞米，好高騖遠。本報關心社會關心民瘼，眼前房屋問題政府攞唔出實際解決辦法，不是空中浮雲嘅土地共享，就係倒錢落海嘅「明日大愚」！過去本報為政府所獻良策眾多，尤其針對港人最關心嘅土地問題，今年初就動用唔少人力物力，搜集資料並往現場航拍視察，找出港九新界多塊未納入發展嘅棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展。大把土地就在眼前供起樓建屋，何必搞咁多大龍鳳卻勞而無功！這不正是捨正途而弗由嗎？不聽東方言，吃虧在眼前！蹉跎歲月，在「房事」上折磨港人，豈有此理！