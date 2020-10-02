正論：佳節當前黑暴起　烏雲蔽月愁煞人

迎月夜一場黑雨，連大坑舞火龍驅瘟疫的傳統習俗也無法舉行，已預示這個中秋節不可能平靜。暴徒事先張揚，趁昨日十‧一兼逢中秋節傾巢而出，全面反撲，警方不敢掉以輕心，在各區大張旗鼓部署六千警力，藍旗紫旗舉完又舉，奈何執法始終畏首畏尾，而且不脫「點指兵兵」本色，縱使全日拘捕人數不少，卻鮮有人因《港區國安法》被捕。尚方寶劍淪為擺設，難怪黑暴毫無懼色，死而不僵。

今場暴亂由民陣發起遊行遭警方反對揭開序幕，網民隨即在網上組織不同「活動」接力，有人以「購物」為藉口，有人更開宗明義與警方決一死戰。而警方此前在粉嶺破獲「軍火庫」並拘捕一對母子，起出槍彈等大殺傷力武器，部分更可能已流出市面，足證黑暴已經不滿足於掟汽油彈，不與警方用真槍實彈拚個你死我活不罷休。

在一片山雨欲來的鬱悶氛圍下，昨日即使是長假期的首日，市民及商戶亦無法展現歡顏。由於網民號召暴徒到多個購物區及商場鬧事，銅鑼灣、油尖旺等地皆布滿警察，暴徒則進佔商場嗌口號，商戶一度要拉閘避風頭，想購物的市民亦紛紛四散躲避，別說生意難做，直情連正常打開門也有困難；加上禁聚令仍然生效，食肆只准四人一枱，令往年早就爆滿的「做節飯」反應冷淡，訂座率只有約三成；而維園綵燈會亦因疫情取消，整個市面冷冷清清。雪上加霜的是，有暴徒在黃大仙區掟汽油彈，有暴徒被搜出藏有攻擊性武器，又有暴徒被搜出車內有大量港獨標語，整個香港亂成一團，雞飛狗跳，一個本來是商界的黃金周就此泡湯。

正常市民對於香港陷於大蕭條邊緣而黑暴依然不肯收手，固然深感憤怒，但最令人慘不忍睹的是，警方直到這一刻依然不敢果斷執法，名為絕不手軟，實際上任由黑暴橫行霸道，玩完再玩。港區國安法由六月三十日深夜刊憲生效至今足足三個月，期間經歷七一回歸、九月六日立法會原選舉日等多場暴亂，儘管規模大不如前，且每次也有二、三百人被捕，但絕大部分都是涉及非法集結、違反禁聚令等一般罪名，以國安法拘捕的少之又少，至今更沒有一宗遭定罪及判刑。正因為當局有法不依，導致國安法威力大減，不僅失卻立法原意，更令國家安全淪為空談。何況「警察拉人，司法放人」的鬧劇不絕如縷，即使每次暴亂都有數百人被捕，到頭來被正式起訴及判刑的只佔極少數，試問如此這般到底有甚麼意義？香港又怎麼可能重回正軌？

警方執法拖泥帶水，港府抗疫虛應故事，結果當然是百業蕭條民生維艱。八月零售業銷貨額暴跌逾一成三，連瀉十九個月；旅遊業慘成重災區，截至今年五月已有三十多間旅行社倒閉，全年有過百間關門絕非不可能。而隨着保就業計劃的工資補貼在十一月完結，預計失業潮和結業潮將如巨浪湧至。中秋過後年關又到，經濟卻毫無起色，黑暴和疫情又無法遏止，叫商界和市民怎麼過？一味熄燈拉閘，不做生意避開暴徒，減少堂食禁止聚集，只會造成經濟差上加差的惡性循環，不是斬腳趾避沙蟲是甚麼？

無獨有偶，澳門特首賀一誠昨日談起與香港的通關問題，明言要等到內地將香港列為低風險地區後才會考慮，潛台詞是把香港當成生人勿近的疫埠，粵港澳互通遙遙無期，靠旅客打救旅遊業和零售業的願望落空。香港在無能廢官主政下，疫情沒完沒了，同長期清零的澳門和廣東省不可同日而語，難怪惹人嫌棄，遑論黑暴禁而不止，就算內地讓旅客來港亦難有安全保障，這樣下去，香港還能靠甚麼重振經濟？難道靠黃色經濟圈塘水滾塘魚就能養活七百多萬人嗎？

說到底，治病必求於本。香港的問題是政治病毒根深柢固，漢奸走狗橫行無忌，以致連抗疫都被政治化，連商店都要分顏色，整個社會撕裂不休。可以毫不誇張地說，不徹底根治政治病毒，不將漢奸走狗一窩端，港府由抗疫到止暴再到施政都必寸步難行。無奈港府高官個個皆是避事廢官，一方面說無畏無懼維護國家安全，另一方面連狐假虎威的漢奸走狗也不敢打。君不見，壹傳媒黎智英涉違反國安法被捕後一直獲准保釋，每天大搖大擺大放厥詞，和外部勢力一唱一和蠱惑人心，昨日又散播台獨言論，特區政府竟可聽之任之，全世界最廢政府，莫過於此。

說來實在唏噓。過去香港遍地黃金，吸引四面八方的人才，是一個多元化且包容的國際城市；今日香港則遍地土製炸彈，招來假難民呃飲呃食兼作奸犯科，淪為危城、死城。移民潮繼上世紀八、九十年代後再次湧現，商人撤資另尋營商樂土，市民賣產爭做二等公民，皆因哀莫大於心死也！