世界視線：土耳其東征西討　泛突厥趁亂崛起

土耳其埃爾多安政府繼出兵敍利亞、利比亞，並與歐洲多國在地中海軍事對峙後，日前又聯同阿塞拜疆攻打鄰國亞美尼亞。阿、亞兩國雖小，但是位於高加索要津，當地爆發熱戰立即引起全球關注，泛突厥國家在亞洲崛起的藍圖昭然若揭。

所謂泛突厥，就是在突厥語系國家推動「同文同種」的政治、經濟和軍事聯盟。自從鄂圖曼帝國在一戰後瓦解以及蘇聯雄霸歐亞後，突厥民族的影響力一落千丈。然而在後冷戰時代，獲得獨立的突厥國家已由土耳其擴大至阿塞拜疆、哈薩克、吉爾吉斯及烏茲別克等，橫跨亞洲廣泛地區，直抵中國西陲。

在全球局勢混亂的背景下，土國公然支持阿塞拜疆，對基督教國家亞美尼亞訴諸戰爭，說明埃氏在加入歐盟的願望落空後，正改為東進高加索及中亞，推動突厥國家聯盟。此次爆發戰爭的時機顯然經過精心策劃，不僅是在俄羅斯高加索二○二○多國軍演剛結束後，亦是在美國總統選舉首場電視辯論前夕，可謂同時向歐美主要國家展示實力。

目前尚需觀察的是，土耳其的行動會否得到美國特朗普政府的默許。美國近期一方面需從歐洲和中東抽調兵力，集中對華實施印太戰略圍堵，另一方面又要在歐洲面對俄羅斯的軍事壓力，以及法、德等北約成員國的離心，因此繼續向土國釋放戰略空間並不出奇。

反觀埃爾多安，在高加索的軍事行動不僅是敲打了歐盟和俄羅斯，只要他把戰爭控制在高加索範圍內，並在美國大選的最後時刻接受特朗普調停，無疑會為後者問鼎諾貝爾和平獎的成績單加分，從而為其選情助攻。再退一步，哪怕是民主黨候選人拜登入主白宮，亦必在擬定歐亞外交戰略之初，就需充分考慮土耳其的影響力。

由此可見，埃氏正試圖在突厥復興的過程中扮演「俾斯麥」級別的政治角色，甚至不惜透過一系列地區衝突，刺激泛突厥民族的統一欲求。但若泛突厥野心的膨脹過於迅速，亦可能令他四面受敵，成為法、德、俄甚至是中東國家的眾矢之的。