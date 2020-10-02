神州觀察：涉推廣賭博網站　百度賺錢無底線

企業賺錢天經地義，但是必須堂堂正正、清清爽爽賺取，以及需要擔負起相應的社會責任，如果總是以作奸犯科、雞鳴狗盜手段獲利，賺得再多亦只能愈顯其無良缺德之本性。由李彥宏掌舵的內地互聯網搜索引擎百度公司便是如此，多年來負面醜聞不絕，賺起錢來亦總是毫無底線，卻不知多少民眾被坑，又給社會帶來多少危害。

據內媒報道，百度元老級人物、百度移動生態事業群特別顧問史有才早前在浙江杭州機場被警方帶走調查，懷疑與非法推廣賭博網站有關；相關醜聞近日持續發酵，百度大客戶部總經理李忠軍以及部分代理商和客戶，也分別在浙江、江西和江蘇多地被警方帶走調查。有知情者透露，問題並不止於非法推廣賭博網站這麼簡單，甚至有可能涉嫌直接參與腐敗行為，表示百度高層清楚知道是怎麼回事。

史有才之前曾任職百度近十年，去年六月再度回歸，並將棋牌賭博歸類在遊戲種類，由大客戶部找行業代理推廣，從而令推廣量暴漲。事實上，百度過往已多次涉及該類違法違規問題，譬如百度貼吧「柬埔寨吧」早前就被揭發存在大量賭場招聘訊息，並以各種手段誘騙受害人參賭；江蘇南京亦有市民稱在百度平台上看到很多有關「德州撲克」的短片，搜索後更可直接連結到境外賭博網站。百度平台充斥網絡賭博訊息，亦引來不少網民口誅筆伐，直斥是「舉報一次處理一次」，質疑百度為何不能將博彩全部禁止，還是壓根兒就想留着它們？

至於百度內部存在腐敗問題，亦非首次出現，去年就曾通報十二宗相關案件，且涉及多個部門，問題包括職員受賄、虛假報銷、侵犯商業秘密等多種違法行為，當時並有十幾人被辭退，部分涉及嚴重罪行的，更已被警方拘捕立案。此次史有才涉及何種腐敗問題尚未可知，總之百度寄望其回巢穩定軍心，減低前高級副總裁向海龍離職對公司銷售和渠道體系造成的震盪，目的肯定要泡湯；不僅如此，事件最終很可能出現「偷雞不成反蝕米」的結局，令百度更陷震盪，卻也怨不得別人。

無良企業必然會挖空心思、不擇手段地賺錢，哪管甚麼商業道德、社會責任乃至用戶利益、安全。百度早就被稱作「百毒」，所涉問題何止黃賭毒、暴力、兇殺、教唆犯罪等方面，還有盜版、侵權、洩露用戶隱私、惡意廣告軟件等諸多問題；更有「百度競價排名」、與「莆田系醫院」沆瀣一氣坑害用戶等臭名昭著的惡行，以致有人憤然於網上發出「百度已死」的檄文進行聲討控訴，可見百度真的已經墮落到飲鴆止渴地步；乃至李彥宏遭人兜頭淋水，不都是咎由自取？