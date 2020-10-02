中印邊境衝突，關鍵不在邊境，而在阿富汗。美國於今年二月與塔利班協議，十一月美軍將從阿富汗撤走，僅餘四千五百人，明年中會全部撤退，還政於阿。由此而觸發各方競爭，在阿富汗擺脫美軍控制之後爭奪政治權力。

塔利班與巴基斯坦關係密切，與阿富汗現政府和美國談判也是出自巴國之力。九月中在卡塔爾首都多哈舉行阿富汗內部和平談判，有十五國參加，但因美軍要撤退，阿富汗內部實力偏向於塔利班，巴基斯坦全力支持，而巴國之後還有中國，形勢不利於阿國現政府和其他親美地方武裝，更沒有空間讓印度插手。即使印度外交部長參與會議，亦起不了多大作用。美軍撤走後，阿富汗將是塔利班、巴基斯坦和中國三方合作主導。最近塔利班傳與中國商討日後基建投資，更可顯示出塔利班勢必當權。

當權後的建設，除了協助中國在阿富汗的龐大投資，還會主力發展基建，擴大內外的連接和水電等公共服務，進行經濟建設。吸取上次被推翻的教訓，塔利班還會堅持構建伊斯蘭體制，但不會盲目極端，排斥經濟發展與對外開放。這正好在美國援助撤退之後，依靠中國，也正好利用中巴經濟走廊的發展，打破不通海路的困境。

本來，印度早有計劃開發伊朗的恰赫巴哈爾（Chabahar）港口，建設鐵路公路連接伊阿邊境，使現時阿富汗絕大多數外貿經伊朗的得以改善增強，從而使阿國減少與巴基斯坦和中國的經貿關係。印度可藉此影響政經大局，接替美國，入主阿富汗。

可惜印度財力不足，恰赫巴哈爾港口缺乏投資，反而讓中國乘虛而入。印度要打通阿富汗西通南下之路，卻只有計劃，無法落實。相反，中巴經濟走廊發展迅速，瓜德爾港通航，今年且開通從瓜德爾港用貨車運輸連接阿國東南部的杰曼（Chaman）路線，北通阿國第二大城市坎大哈，成為阿國通海的最短貿易路線。除杰曼外，巴國亦開通與阿國的四個邊境通關，巴阿經貿合作加強。因為中巴經濟走廊的發展，烏茲別克亦協議參加中巴經濟走廊，使烏國經阿富汗北部連接到走廊的瓜德爾和卡拉奇通海口，阿富汗重演與中亞相通的中樞作用。烏茲別克族是阿富汗北部地方勢力的主力，烏、阿借中巴經濟走廊出海，當有利加強北部地方勢力，也更有助於阿巴以至與中國的經貿合作。

面對阿富汗大變帶來的中亞地緣政治與經濟發展，印度想分一杯羹，或至少要抑制中巴的經濟政治擴張，但是缺乏財力和政治影響力，不忿之下，只能夠在邊境騷擾中國來洩憤。