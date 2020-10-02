香港新冠肺炎疫情剛稍為緩和，黑暴即死灰復燃，反對派尤其是攬炒派不徹底摧毀香港不肯罷休。看看他們叫囂的口號，甚麼要求內地釋放「十二義士」、反對推行健康碼等等，就知道他們是多麼無聊。十二人蛇畏罪潛逃而自動「送中」，怨得了誰？在香港吵吵鬧鬧有甚麼用？有本事何不直接去深圳要人？

至於他們反對推行健康碼，則不僅無聊，而且無知。內地疫情早就受控，廣東省更是連續兩個多月沒有本地感染個案，一切恢復正常，且與澳門恢復通關。反觀香港爆發第三波疫情後，至今未能清零，落得個斯人獨憔悴的局面。所以，現在是內地和澳門都不放心讓香港人入境，而推行健康碼正是為了消除疑慮。然而，就是這樣一個合情合理的安排，竟被反對派抹黑為「監控工具」，這除了證明他們反智，也證明他們心腸歹毒。

頭腦稍為正常的人都知道，不推行健康碼就無法恢復通關，而不恢復通關，社會經濟就不可能恢復正常運作。在暴疫雙重打擊之下，香港經濟冰封，百業死寂，零售業銷貨額已連跌十九個月，多少商戶水深火熱，多少打工仔望天打卦。偏偏反對派還在百般阻撓，肆意搗亂，非將香港置於死地不可。

所以說，政治邪毒比新冠病毒更加可怕。疫情終會過去，但政治邪毒一日不除，香港就不可能回復歲月靜好，只能一步步走向滅亡。也許這就是反對派希望見到的結果，他們叫囂攬炒，可謂求仁得仁。反對派頭面人物攬炒後可以一走了之，而黑衣暴徒就沒有這麼幸運了，他們既無財力又無專業資格，除了極少數獲西方國家庇護或逃到台灣做難民，絕大多數只能面對死氣沉沉的香港。君不見，隨着失業率持續上升，青年就業問題尤其嚴重，每八名青年就有一人失業，大學生畢業即失業，許多人歸咎於疫情影響，其實這正是攬炒的結果，暴徒害人終害己。