昨日是中秋節，本應是人月兩團圓，闔家相聚，享受天倫樂，但對五十二萬名滯留在內地的香港人來說，雖然是一樣的月光，但要與家人分隔兩地欣賞，因為返家代價很大，要在內地及香港分別坐疫監十四日，一來一回便是一個月的光景，試問若是有工作在身，又怎可能成行呢？

說來，香港人已有超過半年時間前往澳門要檢疫隔離，內地更已八個月，不少人常常戲言日本是自己家鄉，因為經常去旅行，實際上大部分人的根都在中國，若果連自己的國家都難越雷池半步，這是十分荒唐的事，放眼世界，很難找到同樣的情況，就算英國疫情多厲害，利物浦市往曼徹斯特市也不需要隔離吧！

因為檢疫隔離，香港人這一年根本寸步難行，出遊或探親基本上不可能，之前已釀成人間悲劇，有人趕不及到外地見家人最後一面，遺憾終生。

歸根究柢，就是香港的疫情反反覆覆，始終未能平息，令各地都對來自香港的市民有戒心，未能放寬隔離措施。澳門及內地已重新開始實施通關，但香港通關依然遙遙無期，說了幾個月的港康碼，每次都是說準備就緒、技術成熟、隨時可以推出，卻一拖再拖，根本就是空頭支票，兌現無期。每日都有新冠肺炎個案，又教人如何放心開門口讓港人入境？新近便有院舍出現老婦感染個案，懷疑本身家居已經染疫，證明社區傳播鏈仍未砍斷。

抗疫之路仍然漫長，其實不要說出外探親，就算在本地，假如家人不幸染病留院，公院取消探病時間，基本上都難以見家人一面，有個案便是因為院方諸多留難，導致女兒錯過老父臨終告別。疫情是天災，亦是人禍，為官者把關不力，市民都是受害者，無語問蒼天。

今年就當是噩夢一場，希望明年中秋，可以看到香港人一家老幼開開心心在維多利亞公園賞月觀綵燈。