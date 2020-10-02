美國總統選舉首場電視辯論日前舉行，由著名記者華萊士主持，並全球即時直播。因為美國是世界第一經濟與軍事強國，誰當總統關係着全球人民福祉，所以這場電視辯論分量特別重，吸引全球目光，無論把美國看作是友是敵，都不能不看。

先談辯論的議題。共和黨候選人特朗普與民主黨候選人拜登針鋒相對，辯論議題包括最高法院大法官任命、新冠肺炎疫情及美國經濟、種族及暴力、特朗普的稅務、應對加州大山火及氣候變化政策等問題。

兩位候選人都把攻擊中國作為重要政綱，但不算這次辯論的重點。新冠肺炎疫情問題是現任政府的死穴，累積的種種失誤，現任總統難辭其咎，所以成為拜登的攻擊重點。在這個問題上，特朗普批評民主黨只顧防疫，不惜叫停經濟運作，令民眾受苦。拜登則指特朗普輕視疫情，欠缺應對疫情的計劃，又輕視科學家的意見，令超過二十萬美國人喪生。拜登問觀眾，是否可以相信特朗普？根據民意調查顯示，大多數美國人不同意特朗普對這次新冠疫情的處理。特氏吹噓他完成工作的紀錄，拜登回應說：「在這位總統的領導下，我們變得更虛弱、更貧窮、更分裂。」在談到應對加州大山火及氣候變化政策等問題上，特朗普只顧將責任推到森林管理團隊上。

連辯論的主持華萊士在宣布辯論結束後也說，這是一個混亂的晚上，從任何傳統意義上來說，幾乎都不能稱為辯論。據不同傳媒作的統計，百分之六十的受訪者認為拜登表現比特朗普為佳，今次辯論取勝。不過，被民意視為辯論取勝不一定對競選獲勝有幫助，上次的總統大選辯論，希拉妮在三場辯論中都贏了特朗普，卻在選舉時落敗。

辯論過程可說是一片混亂，雙方頻頻打斷對方發言，不顧辯論的應有禮貌，在對方發言時隨便搶着插嘴，尤以特朗普為甚。雙方的部分批評流於人身攻擊和謾罵，香港觀眾會覺得似曾相識，有如維園阿伯罵街。例如特氏批評拜登在過去幾十年一事無成，完全不聰明；拜登則批評特朗普是「騙子」、「小丑」、歷來最差的總統，叫他「收口」。

不少香港朋友觀看電視直播後的反應，是兩個老伯吵架，缺乏內容，非常沉悶，沒有觀賞價值，不是大家想像的有學識、具視野、高質素的辯論。這場辯論，顯示美國的總統競選制度出了大問題，候選人的修養不足，缺乏世界領袖風範，連公開辯論也醜態畢露，可見他們的質素低下。無論總統選舉最後誰人獲勝，以這種人作國家領導，反映美國的國運走向衰落。