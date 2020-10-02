何時才恢復通關成為港人心頭的大哉問，由二月至今的八個月，港人幾乎過着「足不出戶」的日子，別說去其他國家旅行，基本上連內地及澳門都去不得。試想想，一出境即要隔離十四日，返港又要隔離十四日，前後廿八日，試問有哪位打工皇帝可以有這麼長的假期用來隔離？

最令人羞愧的是，廣東省和澳門早已擺脫疫情泥沼，長期沒有本地確診個案；反觀香港疫情仍然反覆，昨日又新增十宗，重上雙位數，難怪澳門特首賀一誠開到口，明言要等香港被內地列為低風險地區才考慮恢復兩地人員正常往來。潛台詞就是視香港為疫埠，生人勿近。

人同此心，心同此理，粵港澳健康碼遲遲不能開通，問題不在粵澳而在香港。當香港黑醫護日夜叫囂封關，不准內地人入境，盲反不亦樂乎之際，人家不用口頭叫嚷，早就用行動告訴港人：現在不是你們封我們的關，而是我們封你們的關！全世界只有香港人才會這麼夜郎自大，井底之蛙，老以為別人「謀住」香港攞着數，其實內地及澳門驚港人入境播毒才是殘酷真相。要是連內地及澳門都不准港人免檢入境，其他國家及地區怎麼可能放心讓港人入境？某些香港人總是以為地球圍着自己轉，貽笑天下而不自知，可憐復可悲。

然而，以港府抗疫之無能、部分港人對內地的敵視，連中央派員幫忙全民檢測都不接受，要香港十四日零確診被視為低風險地區，可能等到明年也等不到。而經濟卻隨之一沉不起，分隔兩地的中港家庭團聚無期，市民亦因為長期無法正常出行而死氣沉沉，此情此景下，港府實有必要主動踏出一步，讓持健康碼的內地旅客入境本港，以此作為對等開放的第一步。問題是，別說黑暴死而不僵，內地旅客隨時成為暴徒的狙擊目標；就說港府高官，對中港通關也是毫不着緊。香港在冇靈魂政府把持下，怎一個「死」字了得！