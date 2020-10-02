一位網上時評人，號稱點擊率在華人世界中位列第一，他早前大發議論，說中國人不重視真理原則，華人文化之所以遜於洋文化，其理正在於此。

此君拋出的名詞、術語聽來擲地有聲，講解又七情上面，不少人糊裏糊塗，便以為他講得有理，如此以盲引盲，難免要相牽入火坑。

蘇格拉底為法受惡，在西方人眼中，他是為捍衞真理原則而獻身，我國歷史上卻幾乎找不到這類人，不少論者因而認為，華人文化不重視真理。

上述的KOL是唸中國歷史出身，可惜讀不通中國文化。中華文明淵深博大，真理卻恐怕只有一條，就是太極圖中陰陽互易的道理。

然則，難道仁、義觀念不是真理嗎？當然不是，《道德經》告訴你：「失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。」倫理觀念是在大道崩壞之後才出現，而大道終究會有重塑的一天，如果你輕易為捍衞仁、義而犧牲，嚴格來說，是尚未悟道。

筆者素來欣賞民主、法治，但到了關鍵時候，會否為保衞兩者而獻身呢？那卻不一定會，因為從大歷史角度觀之，民權與法制只是一時一地的潮流，從不具永恒價值，民主制在世界上不過風行了二、三百年，待時來運轉，又會起變化，人心永遠變動不居。

過去，不是說法治是香港的核心價值嗎？近年又變了，大學法律系教授會鼓勵你「違法達義」。去年的反修例風波，示威者通街打砸、火燒活人，但一眾口宣人權、法治的人，卻甚少站出來譴責暴徒，反而為他們唱讚歌。莎士比亞和邱吉爾曾被視為可與日月同光的人物，但今年，西方一場因種族歧視引起的示威，很多人卻將莎、邱的銅像當作糞土般踐踏。世界上究竟有沒有具永恒價值的真理？答曰：「有，但肯定不多。」