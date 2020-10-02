今夜月明人盡望，不知秋思落誰家？這「秋思」若改成「愁思」，咁就肯定百分之一百落在萬家燈火嘅香港千千萬萬個家！講起都淒涼，喺無能政府「張弛有道」下，香港與澳門、內地已「老死不相往來」一段頗長時間，喂！嫦娥就話抵佢死啫，自己偷食不死靈藥成仙而飛上廣寒宮，搞到碧海青天夜夜心，又冇手機一秒通天下，寂寞到想死；之不過我哋普通市民，又冇靈藥可偷，點解搞到中秋佳節，想同親朋戚友、情人知己見一面、啃一口月餅，都難如上火星呢？

月圓人不圓，尋日十‧一兼中秋佳節，最少有五十二萬身處內地嘅港人無法回港過節，大批港商、港人因入境本港須強制十四天檢疫而「禁足」多時，無論經商、旅遊、就學均寸步難行！真係唔講唔知，本港自二月實施從內地入境者須強制檢疫十四天至今，已經八個月喇，你話有乜辦法唔屈到病吖！

有學者批評港府出入境政策僵化守舊，畏首畏尾，不懂變通，恐香港競爭力被拖後腿，建議港府應釋出善意，允許由內地來港者可豁免十四天檢疫。有醫護界人士亦認為，港人大多住喺廣東省，而廣東省已經兩個月冇本地個案，如果中秋及十‧一長假期後一周仍然沒有特別情況，則本港可適當放寬入境檢疫措施，由內地輸入個案並在香港社區傳播嘅風險亦不大。之不過，香港疫情仍然唔穩定，源頭不明個案依然存在，依家反而內地、澳門怕鬼咗香港，對實施免檢措施卻步！

港版健康碼遲遲未能推出，恐怕也是呢個原因，廢官就一味話快喇快喇，技術開發已經完成，系統已可使用，正與內地部門商討互相豁免入境人士強制檢疫嘅安排，期望能早日落實云云！廢官一味空談論道，天若有情天亦老吖，秋涼過後北風吹，聖誕節時，老朽只望可以過澳門食碗水蟹粥！