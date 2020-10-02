兩岸關係緊張，近期解放軍戰機頻現台海，各方擔心擦槍走火之際，蔡英文卻不斷號召台軍「戰至最後一兵一卒」，同時大手向美國購買軍火。解放軍的應對是「教訓」升級，可是蔡英文與台獨官員智商不足，至今還在嘴硬，毫無打仗的危機意識，倒是他們拉衫尾的美國議員腳軟了，反華親台的美國參議員魯比奧最近一腳踢開台灣，聲言美國不可能幫台灣在兩岸爭端中獲勝！

魯比奧的表態，與他過去多次訪台的言論以及在美國談兩岸關係時都大不相同，這位有份推動《台灣關係法》、《台灣旅行法》的議員，最近接受美媒訪問時終於改口，對台灣人講明白話，指美國該做的不是助台取得軍事勝利，而是要讓台灣提高北京進犯的代價。這句話說得很微妙，真要解釋的話，那便是賣武器給台灣便夠了，這已增加了解放軍武統台灣的難度，但美國子弟兵及美國的軍事資源不可能用在台灣這塊地方。連最反華、最囂張的美國議員亦腳軟了，美國政界高層會那麼傻嗎？

見微知著，解放軍的嚇台軍事行動不斷升級，東部戰區在官方微博表態，稱會「丟掉幻想，準備戰鬥」；而美國官員早前訪台時，空軍部隊更直接在微博上載短片，這段只有兩分十五秒長的影片名為「我的名字叫戰神」，短片與解放軍過去呆板的文宣產品截然不同，被形容為如荷里活電影一般，不但有配樂，還展示了幾架轟6K轟炸機從基地起飛，並對着一處海邊基地發射導彈的影片。據報道，衞星影像顯示，片中被炸的「基地」就是模擬美國駐關島的安德森基地。

如果說，這就是解放軍空軍的警告，隨時可以向美軍軍事基地送出「關島快遞」，那麼美國人會憶起珍珠港之痛？還是會更激怒而還擊呢？美國至今沒有回應這段影片，倒是魯比奧忽然轉軚、忽然腳軟了。台獨派如果看不透這些，只能說是太欠智商了！