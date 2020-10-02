北京在八月底、九月底相繼召開了第七次西藏工作座談會和第三次新疆工作座談會，政治局七常委集體出席，凸顯高規格。疆、藏兩個小組的最新架構也曝光，折射出治疆、治藏的不同側重點，以及近幾年來權力格局的變遷。

「小組治國」是中共施政的重要方式。除了針對黨建、宣傳思想、農村等按領域設置的小組外，還有四個針對特定地區的小組，即中央對台工作領導小組、港澳工作領導小組、西藏工作協調小組、新疆工作協調小組；按照目前的鬥爭思維，分別負責對台獨、港獨、藏獨、疆獨勢力的鬥爭。對台涉及民族復興偉業，由最高領導人擔任組長；其餘三個小組由政治局常委領銜，疆、藏兩個小組則均由全國政協主席汪洋擔任組長。

透過會場布局披露的新架構，新疆小組有四名副組長，包括中共中央辦公廳主任丁薛祥、中央政法委書記郭聲琨、新疆黨委書記陳全國、中央統戰部部長尤權；西藏小組副組長是丁薛祥和尤權兩人。由於新疆書記如今高配政治局委員成慣例，陳全國擔任副組長在情理之中；而西藏書記只是普通正部級幹部，故無緣副座。西藏小組另一個多出的崗位則是政法委書記郭聲琨。這直觀顯示了，當前新疆維穩壓力依然十分嚴峻，需要政法系統干預彈壓，而西藏的形勢這些年來要和緩得多。

兩個小組共同的副組長是丁薛祥和尤權。丁薛祥除了擔任中辦主任，同時兼任國安辦主任，而疆、藏工作都事關國家安全大局，其擔任副組長在情理之中；而其身為執政中樞負責人，亦體現中央對疆、藏的集中領導。

統戰部部長尤權擔任副組長，更是職責所在。西藏小組自成立以來，其辦公室一直設在統戰部，具體工作由七局承擔，統戰部常務副部長兼任西藏辦主任。在內部還同時掛「中央對達賴集團鬥爭小組」名義。新疆小組原本由政法委書記主導，中共十八大後，隨着政法委降格整頓，改由全國政協主席牽頭，與西藏小組一致。新疆辦則從政法委遷至國家民族事務委員會，二○一六年亦轉入統戰部，該部增設九局，負責日常事務。

不過，在二○一八年機構改革後，新疆辦在統戰部內專設班子，不再列入局級序列。新疆辦主任由統戰部副部長侍俊兼任，他此前歷任政法委副秘書長、公安部副部長。而統戰部常務副部長兼西藏辦主任張裔炯，此前擔任江西政協主席。二人的不同背景，也側面顯示了疆、藏工作重心的差異。

在中共十九大之前，國務院也有領導參與疆、藏小組，例如分管民族工作的副總理回良玉、國務委員楊晶，曾經擔任新疆、西藏小組副組長。十九大之後，國家民委劃歸中央統戰部領導，雖然名義上仍是國務院組成部門，實則隸屬黨務系統。新疆小組裏，政法方面席位原本由國務委員兼公安部部長出任，十九大後改為政法委書記。可以說，疆、藏兩小組如今完全由黨務系統掌控，正如此次新疆工作座談會所強調的那樣：「完善黨中央統一領導」。