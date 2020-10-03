功夫茶：非法開路有古怪　官府不理更離奇

「咁仲成世界嘅！」「咁仲有王法嘅！」大家近日睇見新聞報道，西貢大環村丁屋群，附近位處自然保育區地帶內，屬於政府土地，竟然畀人私鑿，開咗一大條路，都紛紛出聲話離晒大譜，但最離譜係，條路長成咁，嗰堆丁屋位置咁顯眼，就算近視老花都睇到啦，但呢單嘢被揭發超過五日，竟然冇政府部門出手做嘢，呢啲集體失明，係眼盲定係心盲啊？

敵不動，我不動，敵已動，我仍然不動，人哋動手開路咁耐，地政總署、規劃署和環境保護署呢幾個相關政府部門仲係按兵不動，呢啲係乜兵法嚟㗎，三十六計冇呢招，孫子兵法都冇教，苟且偷安，呢啲官府獨有做法，凡夫俗子真係唔識，叫做苟官心法最貼切。

苟官回應傳媒查問，地政總署話經已採取土地管制行動，設下石躉同圍網以防有人再佔用官地，而就非法擴闊村路事宜，已經轉介其他部門跟進喎。至於規劃署同環境保護署就好似夾晒嘴形，異口同聲話正在跟進事件，會繼續搜集及調查，如果有足夠證據證明有違例，就會採取執管行動云云。其中規劃署喺尋日公眾假期間，派人到上址視察，死撐話根據佢哋喺上月十七日同尋日嘅實地視察，發現曾進行挖土工程，但兩次視察都未發現有任何人士進行呢啲挖土工程，即係一句睇唔到就卸晒。

若要人不知，唔好咁低智，議員踢爆前日到該地視察時，仍然見到有工人自出自入涉事範圍施工，仲見到佢哋起圍板及倒紅毛泥，而且有人喺嗰度留宿「長駐」以方便開工。尋日紅日，更加唔會有人開工啦，如果有心追查，使唔使揀公眾假期啊！官僚低能啫，唔好當其他人同你哋一樣弱智，畀人篤爆咪盞自己衰相！

根本成件事都充滿疑團，明明喺政府土地，喺正當眼位置，冇遮冇掩，太歲頭上動土，太歲竟然變成「笠水」，唔敢出聲，有人似乎早知道唔會執法，官府奈佢哋唔何，唔單止先斬後奏，依家直頭斬完都唔奏，吹咩，又真係喎，傳媒踢爆，官員都䄂手不理，咁係乜道理？唔通朝中有人好辦事，偷天換日，瞞天過海都得？條路開到咁長咁闊，運人運貨，輸送乜鬼利益都得啦，簡直愈講愈多古怪。

等嗰班苟官出手阻止，可能條路開到去大環村村口喇，有議員表示，最快下星期去信申訴專員公署，要求申訴署嚴肅跟進非法開路呢件事。計功夫茶話齋，廉政公署都應該介入，查吓究竟官府中人係唔係同事件黑手「有路」，至於乜嘢路，財有財路，狗上瓦坑有條路，乜嘢路有人心知肚明啦！搵食搵到咁揚，今次唔查清楚，下次又唔知玩邊款新花樣！