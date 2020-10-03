正論：大選前夕竟確診　十月驚奇變數多

距離大選僅一個月之際，甫踏入十月，美國總統特朗普即為全世界送上最大的「十月驚奇」——在推特公布他及妻子確診新冠肺炎。消息一出，率先震散美國股市，道指期貨一度急挫逾五百點，油價亦急瀉百分之三。現在人們最關注的是，尋求連任的世界第一大國領導人病情一旦惡化，大選到底是如期舉行還是推遲？是派出副手出戰還是取消參選？尤其是特朗普麻煩纏身，要是敗選隨時面臨刑事調查，為求連任必定無所不用其極，會否有更戲劇化的「驚奇」讓選情翻盤，必須拭目以待。

儘管白宮醫生強調特朗普病況輕微，總統會留在白宮繼續履行職務，但不能否認的是，特朗普已年屆七十四歲，而新冠肺炎對年老患者的攻擊力最強，此年齡層的死亡率高達一成五，特朗普能否如他過去面對的「通俄門」、「通烏門」一般逢凶化吉，未來數日將是關鍵。

一旦他病危無法履職，《總統繼任法案》所規定的繼任順序就會生效，按照副總統兼參議院議長、眾議院議長、參議院臨時議長等順序依序遞補；而總統本人亦可援引憲法第二十五條修正案將權力暫時移交副總統，待回復健康才收回權力。美國史上曾有過副總統出現空缺，但總統和副總統同時出事則未發生過；至於總統在任內死亡則有八次，都是由副總統繼位；總統因接受小手術而短暫將權力交予副總統則非鮮見，前總統列根和布殊都試過。

特朗普「中招」亦反映美國疫情極其嚴峻，連總統都染疫，不能不說是恥辱。美國確診和死亡人數皆領先全球，抗疫無能亦成為其四年總統生涯的最大敗筆，改善經濟的成果亦因為疫情失控而一筆勾銷。此情此景下，反華牌遂成為特朗普最後一根救命稻草。特別是美中關係在其治下全面惡化，既向中國發動貿易戰，又實施各種制裁，香港問題亦擺在枱上，成為兩國談判籌碼。美國國務院日前公布的「美國難民接收計劃」，首次將香港納入難民分配的特定類別，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉等動亂地區歸作同一類，便被視為反華的又一舉措，意在剃中國眼眉，鼓勵黑暴再起。

事實上，反華向來是特朗普爭取連任的最大議題，藉抹黑及妖魔化中國增加國民危機感，營造出槍口一致對外和敢於向中國說不的強硬形象，企圖凝聚民意鞏固選情，將防疫不力的責任「甩鍋」中國更是其拿手好戲。問題是，反華牌打得久了，效果不斷遞減，在各項民調皆落後競選對手拜登、連過去的「紅州」亦變成與民主黨平分秋色的劣勢下，單是打反華牌並不足夠，必須有更搶眼球的大事發生才有望翻盤，而在特朗普如簧之舌下，「總統確診新冠肺炎」會否由壞事變成好事，足以左右選情。

顯而易見，隨着總統確診，未來選舉的報道焦點必然落在特朗普身上，加上現任總統本身掌握大量行政資源，在主導輿情方面無疑更有利；更重要是，特朗普若能極速痊愈，將必凸顯其強人形象，亦能激勵國民克服疫情，反而有助他鞏固支持者票源；要是疫苗適時面世，甚至足以成為選舉逆轉勝的最大驚奇。更須指出，英國首相約翰遜今年三月確診新冠肺炎後一度病情危殆，反而激起國內一股同情他的浪潮，令其民望不跌反升，要是特朗普在選前最後一刻出現同樣效應也不足為奇。

當然，不能排除刻下特朗普最想的可能是押後選舉。可以看見，數月前他已以疫情未受控而郵寄投票易生舞弊等藉口欲推遲大選，惟遭國會不分黨派反對才作罷。儘管押後大選必須先修改憲法，並要經過國會提案表決，難度極大；而且憲法規定新國會必須在一月三日宣誓就職，新總統任期始自一月二十日，一般立法程序不足以更動這些日期。惟現在形勢有變，若特朗普不退選，但無法出席公開辯論和造勢集會拉票，會否導致不公平選舉和不公平結果，很大機會要交由法院裁決，以特朗普不擇手段的個性，會否索性將選舉押後一年舉行，誰也說不準；另一方面，美國國內的反種族歧視暴亂愈演愈烈，早就有人擔心他會藉派軍隊鎮壓而宣布國家進入戰時狀態，延續管治，反映未來變數仍多。

更何況，江山易改，本性難移。拜登便不下多次明言特朗普一旦敗選將賴在白宮不走，足證這位總統的賴皮個性並非一般，加上他有連串瞞稅、競選捐款和妨礙司法公正等質疑，一旦交出總統權力，肯定會受到調查，如果說大選足以主宰其生死，絕非誇張。在面對生死之戰，他有可能不放手一搏嗎？

怪事處處有，今年特別多。貴為世界第一軍事、經濟、科技大國，美國總統選舉牽一髮動全身，不僅關乎該國未來四年的大政方針，更關乎全球局勢。中國既被美國視為最大競爭對手，即使不想捲入這場角力亦已置身其中，不管誰人當選，遏華大勢都不會改變。

面對這場變幻莫測的大選，更多的怪牌、奇牌隨時陸續有來，衝着中國而來的是非也必不會少，台海、南海的衝突更不可不防，除了以不變應萬變，中國還有何招數自處？