世界視線：歐美貿戰不斷　華府腹背受敵

英國傳媒日前引述消息報道，世界貿易組織已批准歐盟對總值四十億美元的美國商品徵收關稅，作為美國補貼波音公司的報復措施。

事實上，以波音公司和空中巴士為代表的美國和歐盟飛機製造商之間，就補貼引發的爭端，持續至今已經十六年。二○○四年十月，美國向世貿提起訴訟，指控歐盟向空中巴士公司提供非法補貼，歐盟其後也對世貿提出同樣指控，當時世貿先後裁定，美國和歐盟各自存在對航空業提供非法補貼的問題。直至二○一八年，華府威脅對價值數十億美元的歐洲產品徵收關稅，自此開啟了雙方貿易戰的帷幕。

儘管世貿批准歐盟對四十億美元的美國商品徵收關稅，但相關金額較去年世貿授權美國對歐盟進口貨品加徵關稅的七十五億美元金額小。有分析指出，由於歐盟對美國新的關稅措施，仍須等到獲得世貿正式授權，加上美國總統選舉在即，歐盟方面為免讓事件成為特朗普打選戰的議題，相信不會在十一月三日前真的實施。

然而，不管歐盟對華府的報復措施何時落實，雙方均宣稱自己在這個回合是勝方。美國這一邊，自然是拿己方獲歐盟授權的關稅金額較高來說事，但歐盟方面也有人指出，歐盟之前就美國政府向出口商提供特別稅務優惠提出的投訴中，已獲世貿批准對四十二億美元美國貨徵收關稅，加上今次的四十億美元，將以八十二億美元對七十五億美元取勝。

特朗普政府一直指摘歐洲的貿易政策不公平，造成美國對歐盟的巨額貿易逆差，特別是歐洲汽車輸入美國的總額，更是美國車輸入歐洲的六倍。然而歐盟的裁決顯示，特朗普想藉單方面對貿易對手徵收高額關稅，結果不僅無法令對方屈服，特別是歐盟的總體經濟體量也是相當龐大，結果只會招致對方報復，兩敗俱傷。更何況，特氏上台這幾年以來，在貿易戰上不斷擴大戰線，除了跟歐盟，還跟中國惡鬥，特別是對中國的貿易戰，損害國內企業的利益，甚至觸發電動車生產商特斯拉等幾千家企業的訴訟潮，已被證明是「殺敵八百，自損一千」的不智之舉。