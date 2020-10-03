神州觀察：長假首日便釀災　景區安全勿輕怠

受新冠肺炎疫情及經濟下行等因素影響，內地旅遊業已然慘淡經營良久，各地景區無不翹首期待十‧一長假的到來，試圖大展拳腳一番，藉以紓緩困境。這種迫切心情完全可以理解，惟若景區只顧賺錢回本，卻無視第一位的安全大事，到頭來只會釀成各種不可估量的災禍，得不償失。

長假首日，山西太原市旅遊勝地台駘山景區的冰燈雪雕館便發生奪命大火，火勢一度十分猛烈，大量黑煙沖上半空，煙霧並瀰漫整個景區，嚇壞了一眾遊客。火災最終導致十三人死亡、十五人不同程度受傷，涉事景區及後回應稱是線路問題肇禍，具體原因尚待調查釐清，翌日將停業檢修；山西省長林武事後到場指揮救援，國務院安委會則決定對事故查處實行掛牌督辦。

公開資料顯示，台駘山景區屬國家4A級景區，集餐飲服務、住宿會議、旅遊接待、主題樂園於一體，規模不小；至於出事的冰燈雪雕館，顧名思義，為營造燈光效果，肯定少不了鋪設複雜而眾多的電線線路，但不管怎樣，安全技術問題必須有所保障，否則便不能開門做生意，乃至拿遊客的生命較飛。更不可思議的是，涉事景區受訪時又表示會於十月三日繼續營業，如此迫不及待的背後，只會讓人覺得對方根本不在意安全問題，內心所想的只有自己的生意損失，及怎樣更快地補賺回來。

早前有內地學者研究表示，受新冠肺炎疫情等不利因素衝擊，內地旅遊業全年損失或將高達三萬億元，即便是到現在，不少旅遊景區仍然門可羅雀，需苦苦支撐。隨着疫情的總體受控，今年十‧一長假期無疑更讓業界期待，事實亦證明，長假首日全國遊客量已恢復至去年同期的七成以上，首日旅遊收入逾七千六百億元，如同久旱逢甘露，哪個景區不想多分一杯羹？問題是，再怎樣急迫賺錢紓困，亦不能將行業安全生產責任乃至遊客性命丟在一邊，況且一旦出事，必然會形成反噬效果，對當地旅遊經濟造成更嚴重打擊，得不償失。

事實上，內地景區近年屢現奪命事故，當局亦在不停地摘牌整改，只是具體到地方，處理手法不乏卸責推諉或包庇遮掩成分，堪稱「用心良苦」。然而必須看到，旅遊業在內地GDP中的佔比日益吃重，確保整個行業的良性發展愈發顯得重要；尤其是時下國內經濟民生吃緊，政治外交等方面又遭遇到前所未有的壓力，以致中央早前被迫提出經濟「內循環」應對，旅遊業無疑是其中的重要手段之一，惟若旅遊景區紛紛設下奪命陷阱，搞得人心惶惶，試問會令多少遊客望而卻步？最終又如何讓經濟循環起來？