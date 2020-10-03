當今世界，一個國家和地區的中小學校教育，從來就不是單純傳授知識，而是要德、智、體全面施教，培育學生走向社會時成為一個品德優良的有用之人。同時，當局的教育方針、學校管理、師資也絕不是生活在社會「真空」，而是和國家制度及社會政治文化等緊密相聯。

學校教育不可偏離國家制度的要求，不可不講愛國教育，不可允許抹黑、歪曲、詆毀自己的國家、民族、歷史文化的教材「登堂入室」，不可允許教師按照自己的想法另搞一套，向學生灌輸「反國教」，這樣的教師必受嚴肅處理。

這個全世界通行的道理，香港卻反其道而行之。九七年香港回歸，國家憲制發生轉變，但是香港的教育、管理、方針及對教師、教材的要求卻一點兒沒變，甚至強化了「反國教」、強化了港英時代殖民教育中的「詆毀中國」因素。

香港教育界和司法界一樣，是「針插不進、水潑不入」的獨立王國，其中不但有歷史悠久、隊伍龐大、和社會上反對派同聲同氣的「教師工會」，拚命維護港英時代那套教育方針和價值觀，而且在香港立法、司法、行政領域都有支持他們的強大力量。二十三年來，數代學生深受毒害，不知有多少學子和年輕人跌入危境，成為今次反修例暴亂的炮灰。

這裏要多得「黃師」不少，是他們把「香港的未來」帶進溝裏，推入火坑。「黃師」之所以能夠得逞，是因為香江府衙教育方面包庇縱容，立法、司法中的「同道中人」極力維護，社會上的反中亂港勢力撐腰，還有他們的「黃色工會」的一貫兇悍，已把教育官員們「嚇唬」得如老鼠見貓，根本不敢就社會大眾、家長們對「黃師」的投訴堂堂正正的處理。

現在有香港「基金」申請司法覆核，要求教育局公開已被裁定專業操守失當的教師姓名、涉事學校的名稱及案件的情節，以還「令家長和公眾被蒙在鼓裏」之公道。然而，根據經驗，此公道頗不易求，香港積重難返之事，實在多矣！