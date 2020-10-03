言有招禍，行有招辱。美國總統選舉辯論淪為摔跤鬧劇，兩名候選人爛鬥爛，特朗普固然粗鄙不堪，拜登也不遑多讓。美國媒體稱之為「史上最混亂的總統辯論」、「國家的恥辱」，一點也不誇張。這個號稱民主典範的超級大國，向全世界作出最佳負面示範，除了印證美國國運衰落，也暴露美式民主虛偽荒誕。

有人質疑，這到底是華盛頓有問題，還是美式民主有問題？其實兩者皆有問題。美式民主淪為金錢政治，華盛頓被富人階層控制，總統選舉不過是代理人之爭而已。表面上選民可以自由選擇，實際上只能在兩個爛蘋果中選一個，這種選舉自然談不上公平公正，更談不上選賢與能。

數字可以說明一切，上屆美國總統選舉和國會選舉共花費了六十六億美元，成為歷來最昂貴的政治選舉。這屆猶有過之，從頭到尾都是赤裸裸的金錢遊戲，或者說赤裸裸的金權交易遊戲。金錢支配政治，沒有金錢，所有議題都是空談，所有民主都是虛幻，富人階層操控一切，普通民眾根本沒有權力。難怪有人說，兩樣東西對美國政治十分重要：第一是金錢，第二還是金錢。

正是因為金錢政治作祟，才會選出特朗普這種總統。「德不稱其任，其禍必酷；能不稱其位，其殃必大。」中國古人的教訓，如今統統應驗在美國身上，實在諷刺。別的不說，只要看看特朗普政府如何應對新冠肺炎疫情，以及如何處理種族歧視問題，就知美國衰落不是沒有原因。有美媒評論稱，這場美國大選辯論，中國才是「大贏家」，並非沒有道理。作為旁觀者，中國人不僅看到一場政治鬧劇，而且進一步認清美式民主虛偽本質。過去不少中國人對美國抱有好感乃至幻想，將美式民主奉為圭臬；如今終於覺醒，除了少數甘願充當洋犬的自由派人士，絕大多數中國人對美國霸權愈來愈反感，對美式民主愈來愈抗拒。