一年一度的十‧一，今年牛鬼蛇神又來贈「㷫」，「大禮」接二連三，正日黑暴號召上街非法集結，當然人數規模未如去年示威如火如荼的時候，但野貓式游擊更加持久及難消滅，而且今年有《港區國安法》出爐坐鎮，依然未能嚇退示威者，相信因為數個月來依此法例拘捕的人數不多，定罪未有，很多人都當成紙老虎，以為只是靠嚇。

官僚不斷強調法例只影響一小撮人，但這會給人錯誤理解以為事不關己，其實國家安全又怎會是少數人的事？法律頒布了便應人人尊重遵守，絕對不是政治花瓶，這點市民絕對要牢牢記住，無論有意及無意觸及法網，無知從來不是藉口。當然，執法及司法部門亦應嚴格及切實執行法規，切勿選擇性執法，放生部分人，尤其是有外部勢力撐腰的，更加要殺一儆百。像大漢奸黎智英搞亂香港，為美國而戰，最近又鼓吹台獨，這個目標不用多說吧！

美國除了送瘟神黎智英來香港搞風搞雨，十‧一也來湊熱鬧，美國國務院公布，在本月起的財政年度計劃接收萬五名難民，首次把香港列入難民分配的特定類別，即是當作與伊拉克、古巴、委內瑞拉等世界聞名動亂之地屬同一類，將每年美國總統決定的難民配額重新分配給香港居民。

香港特別行政區真的「特別」世界級，繼大鼠戊肝個案處於「領導性」地位，現在又躍升至舉世排行前列的難民輸出地區，港人治港，治出了一個難民港，相信回歸前誰也沒有想到。

各界狠批新措施明目張膽地為暴徒撐腰，又是粗暴干預本港事務的鐵證。黑暴逃往台灣之路不似預期，大受打擊，現在美國公然為他們鋪定後路，將有恃無恐，未來每逢佳節倍思美，又出來破壞當交功課給主子。不過大家都見到十二人蛇的教訓，肇事後能否逃出香港，這就很難說了。