近日有兩宗有關梵蒂岡教廷新聞引起香港傳媒注視，兩者不約而同都是環繞中國議題，當事人都是要求與教宗方濟各會晤，但遭到拒絕。第一位是香港教區退休主教陳日君樞機，第二位是每天都上電子傳媒、開口十居其九是攻擊中國的美國國務卿蓬佩奧。

陳日君自己在網上透露，上周曾就香港主教繼任人選的安排到訪梵蒂岡，但不獲教宗接見。據悉，陳此行目的是要告訴教宗，若任命蔡惠民作香港主教，會帶來持續災難，引致教會分裂，他斥香港教區只因北京喜好而任命蔡是極其荒謬。他又就教廷與中國續簽主教任命協議的消息發表意見，認為此安排極瘋狂，如同「附和魔鬼」。

我們外面人無從分辨誰是誰非，有一說法是香港天主教教區正為由誰當主教出現分歧，現時以宗座署理身份主持主教職務的湯漢意屬蔡惠民，但陳日君卻力捧夏志誠。他們指控蔡惠民親中親共，卻未見提出任何證據。蔡一向在修院任教，作風低調，曾赴內地被拒，這樣的背景也叫親共，大概是因為他不如夏志誠般在反修例事件中站在前線，要求教會屬下團體高調支持黑暴，在包圍理大一役要求進入大學校園內保護暴徒吧。

至於教廷與中國修好，試行兩年後續簽主教任命協議，為何是瘋狂決定？陳日君已重複多次是因為中國共產黨不能信任，是為了迫害內地的天主教會。過去中國大陸的愛國教會任命主教是自選自封，不理會梵蒂岡的聲音，如今是先經內部投票選出，再呈交教廷作最後決定，表示內地的教會承認教宗的領導地位，為何反而是迫害教會的表現？

台灣有傳媒把陳日君被教宗拒見形容為「蒼蒼白髮在空曠廣場上的落寞背影讓許多信徒落淚」，文字足夠煽情，但不見得是客觀報道。

至於蓬佩奧訪梵蒂岡，教宗方濟各拒絕接見，表面理由是教廷不想被外界視為支持美國總統特朗普連任，但實際上與蓬佩奧近來肆意批評梵蒂岡有關。蓬佩奧說，如果梵蒂岡與中國續簽主教任命協議，「將危及自身的道德權威」，明顯是不留情面公開批評梵蒂岡與中國的修和政策。另外，蓬氏要求教廷就中國在新疆迫害穆斯林一事表態，也明顯是拿美國大張旗鼓攻擊中國的議題強加梵蒂岡教廷。對這個憑藉大國高官身份咄咄逼人的政客，教宗沒道理吞聲忍氣。

陳日君明言，蓬佩奧是一位全球宗教自由的強勁捍衞者，並希望他在梵蒂岡得到教宗方濟各的接見。可見陳的思維與蓬氏極其脗合，說話內容一唱一和，目的都是要在教宗面前攻擊中國，難怪先後被拒見了。