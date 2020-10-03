中國抗疫成功，民眾重回正常生活，旅遊景區亦恢復生氣，可惜安全設施不足，樂極生悲。上月重慶奧陶紀景區一名工作人員乘坐高空滑索拍攝宣傳片期間，滑索發生故障，工作人員倒掛半空，最終體力不支墮亡，令人震驚；詎料一波未平一波又起，山西台駘山景區的冰燈雪雕館又在十‧一當天發生大火，導致十多人死亡。

兩宗慘劇起因仍在調查，前者被指疑操作失誤，後者則涉線路問題，但不論是人為又好，意外也罷，寶貴人命就此消失，背後都不脫內地安全意識低下的劣根性。人們不明白的是，中國號稱大國崛起，早就躋身世界第二大經濟體，大型景區建完一個又一個，大灑金錢弄得金碧輝煌，然而卻是金玉其外敗絮其中，最重要的安全措施偏偏付之闕如。試問連人命安全都保障不了，景區大而無當又有甚麼用？

國家日益富裕強大，無奈硬件一流，軟件九流，人們差不多先生上身，是是但但心存僥倖，國民往往死得不明不白，這樣的強國不管多麼有錢，也不可能帶給國人真正幸福。這些年，國家領導人急欲負起更多大國責任，希望成為國際表率，單是美國退出《巴黎氣候協定》後，中國二話不說拍胸脯保證二○六○年實現碳中和便可見一斑。然而，僅中央有心而地方無意，連一個景區的安全措施也做不好，在國際間說再多的漂亮話也是沒有意義。

中國許多問題都出於地方身上，「上有政策、下有對策」、「政令不出中南海」至今不改。別說安全隱患遍布全國，國人連乘坐電梯都會丟掉性命，往商場推一道門都會塌下來小命不保，地方政府有沒有做好安全監督和日常排查，有目共睹。正是太多這類草菅人命的事故發生，中港人心才會愈走愈遠，中港矛盾才會愈演愈烈。到底如何根治安全隱患，如何確保監督到位，如何擺脫豆腐渣問題，在在考驗領導人智慧。