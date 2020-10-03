美國大選前夕，民主黨候選人拜登跟現任總統特朗普完成了首場辯論。據統計，特朗普七十多次打斷拜登的說話，拜登一度老羞成怒，着對方閉嘴。唏！拜登老人，你要沉住氣，反正勝利在望，何必為對手的無禮而有動於心？

特朗普性格簡單，一眼便可把他看到底，故此君甫一上場，本欄已向中國領導層推銷應對之策，說大可把他視作一個渾身蠻勁，卻又胡亂舞劍的瘋漢。你不必直攖其鋒，只消背着手，站得老遠，在旁冷冷地看，過不多久，他的劍鋒自然會割傷自己。

中國領導人大抵自覺藝高人膽大，不屑退避，故沒有選擇冷眼旁觀之法。但拜登用了，檢點下來，效果良好，過去在民調中一直領先特朗普六至九個百分點，他所用的策略就是韜光養晦，靜待對手犯錯。如今選戰已進入直路，拜登切不可功虧一簣。特朗普粗魯地打斷你的說話，你不必動氣，反正總統辯論，勝負不是取決於說話多少。

直待現任白宮主人搶白完了，拜登可以採用前總統列根式的幽默，不慌不忙，把頭轉向辯論會主持人，說：「華萊士先生，請你包容總統先生，盡量讓他多說，因為愈是理虧的人，愈需要更多的時間去砌詞掩飾，而我沒有這方面的需要。」高人出手，在關鍵處輕輕一挑便是，不必跟對手打泥漿摔角。

選舉前的餘下日子，拜登委實不必再做甚麼，真是悶得慌了，那就做一件事，向所有共和黨人喊話，說：「你要是沒有信心讓特朗普穩勝，就請讓他狠狠地輸，為了偉大的美利堅，你懂的！」

如果特朗普以些微票數差距落敗，他可能會賴皮不走，釀成美國的憲政危機。要確保這場危機不發生，除非特朗普在得票上明顯輸了。這一點大可以由拜登開腔，提醒所有美國選民。