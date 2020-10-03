十‧一又逢中秋，縱使疫情仍然持續，一連四日假期，大家都希望開開心心度一個佳節，出街逛逛，飲吓茶食吓嘢；鬧市嘅商舖食肆，亦希望藉此節日多做點生意，無奈十‧一黑暴重臨，多區出現示威，銅鑼灣更亂過春秋戰國！

《港區國安法》實施至今已超過三個月，政府大言炎炎指佢係定海神針，保一國兩制，還香港穩定！之但係老朽從東網直播見到，示威者依然高舉美國星條旗及大叫港獨口號，也有人在車內藏港獨標語；黃大仙天馬苑附近有暴徒從高空向龍翔道投擲汽油彈及大型雜物，灣仔有暴徒被搜出利刀、士巴拿等攻擊性武器……警方於各區拉咗至少八十人，包括四名區議員。此外，旺角新世紀廣場及荃灣愉景新城亦聚集大批市民喺度叫囂，晚上更有網民發起中秋夜登獅子山，並在山頭掛出「光時」旗，完全當國安法冇到！

走筆至此，老朽諗起《鹽鐵論》有幾句係咁講：「道徑眾，民不知所由也；法令眾，人不知所避也。故王者之制法也，昭乎如日月，故民不迷；曠乎若大路，故民不惑。」意思係話，道路多咗，人們就唔知應該行邊條路；一如法令多咗，百姓就唔知點樣避免觸犯法禁。此所以聖明嘅君主制訂法律，就如同日月一樣昭明，因此百姓就不會迷惘；如同大路一樣寬廣，所以百姓不會疑惑。

今國安法條文嚴格，清楚列明分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，其制法正是「昭乎如日月」，清晰到冇牙婆三姑或牛頭角順嫂都知道，之但係點解冇阻嚇作用呢？鬼咩！國安大法至今鮮有作出檢控，得兩單咁大把，而且至今仲未有任何定罪個案，漢奸黎甚至喺社交網站進行直播，揚言台灣喺美國撐腰下，將可成為一個「非常獨特嘅國家」，咁都唔涉嫌「勾結外國或者境外勢力」，難怪美國旗喺鬧市照揮動都冇事咯！