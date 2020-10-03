有「飯民」之稱的立法會反對派議員最近做了一場大龍鳳，上演了一幕不情不願、為大義留守立法會的大戲。主演者是白鴿黨及大狀黨，他們一邊高調反對全國人大常委會決定延任的立法會，但又為了香港人，經過「民意調查」後「為大義」留下了！這場大戲被譏是「抱着石塊當貞節牌坊」，他們的同路人更急忙切割而去，只剩白鴿與大狀繼續唱雙簧。

「飯民」今次借民主之名謀飯碗，其實很匹配他們的「飯民」稱呼。議員本來亦是打工仔，既然第七屆立法會要延遲一年選舉，第六屆議會延任一年似是順理成章的安排，但「飯民」一向喜唱反調，建制派支持的，他們例必反對；若果順從接受全國人大常委會的決定，「飯民」還有甚麼存在價值？所以他們自導自演一幕留與不留、它是一個原則問題的大戲。

一邊玩起左遮右掩、心機與魔鬼都在民調中的把戲，一邊在國際戰線與輿論上為自己化妝，最好笑是額外弄一份「飯民」支持者的民意調查結果，做普遍民調均反對他們延任的擋箭牌。總之，假民調的結果是支持他們留守議會喎。

有「飯民」支持者亦說實在不忍卒睹，質疑他們既然想留，當初何必要做那麼多反對立法會延任的行為？既然要留，便乾脆各自召開黨團會議或黨的會議決定便罷，何必弄一份所謂民意調查？最後，既然死都要弄一份民意調查做鋪墊，為何不把假民調的支持度再提高一些呢？起碼好看一些吧！

算盡一切，「飯民」埋了全國人大常委會的堆，走建制派的路，但自以為抱着貞節牌坊的他們又要起事了，這次是在延任議會中扮激進、扮行動派，以顯示他們的留守是為了向政府與建制派宣戰。為了洗底，白鴿與大狀唱雙簧後勢必合作當演武派，以「激」來應對明年的立法會選舉，否則兩黨離泡沫化亦不遠了。