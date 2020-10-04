美國剛把香港列為難民收容的來源，英國開放香港BNO持有人留英，澳洲亦放寬香港移民。一時之間，美國為首的「五眼聯盟」國家都以政治理由吸納香港的難民、移民，目的是壓迫香港及中央政府，意圖迫使香港的政策改變。

英國說BNO計劃可以收容二百萬或更多的香港人，但英國現實政治，不可能一下子收容這麼多香港移民或難民，結果是政治難民收幾百，BNO移民則以財富、專業資格來作篩選，可能又是另一個幾百人，最多是上千人。澳洲的情況也大致如此。美國是移民國家，收容香港政治難民可以多些，但也不可能過萬太多。加起來的新增香港移民海外的數目，不過是幾萬人而已。

這些移民、難民，後者是政治暴徒，有如潛逃台灣的，留在香港只會破壞，成為社會負擔，讓他們全數逃難英、美，正好減低香港內患的風險，當是送瘟神那樣把他們送走。英、美接收正好，就讓他們受豢養吧！愈多這種心懷莫名仇恨、對香港無歸屬感的人逃難外國，便愈多空間在香港吸納有志於香港發展的更好人才。在當前結構轉型之際，這些人走掉，香港也少為他們適應轉變而浪費資源。

往英、美移民的，應是在香港難以競爭的人。一方面是退休或臨近退休者，以為可以在英、美過安逸的退休生活，卻見不到早年移民的，不少已逕直返內地退休，珠三角的城鄉不少這類已移民海外的舊香港人。另一方面是年輕人希望在英、美升學，創造新的事業，這是志氣可嘉，但在當前中美新冷戰的境況中，前程未卜，未必有玫瑰園等待他們，這中間也有社會淘汰的風險。美國社會是叢林原則的弱肉強食，社會福利不足。

香港少了這些人，影響有限，只要政府採優才政策，放寬內地及海外移民來港，他們出走的負面作用可輕易填補。

他們出走，心存破壞香港者減少了，香港才可以擺脫百年的殖民地政治與文化的束縛，放眼世界，背靠內地，在第二次回歸中打造香港在中華復興、世界大變中的新定位、新發展道路。這是轉危為機，借危機清洗積弊，重新出發，反而是香港作為中國的一部分的巨大機遇。

香港從來都是移民社會，此去彼來，在海外的港人，亦可以成為香港發展的巨大網絡資源。我們不需要排斥已移民的舊香港人，只要他們不干預香港內部的發展，不為虎作倀，破壞香港，他們還是我們的姻親。即使他們政治與我們不同，還可以讓香港未來的發展證明，他們出走之後，香港還可以大發展。