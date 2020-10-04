美國總統特朗普夫婦確診感染新冠肺炎，這消息並不令人意外，只是有些突然，事發的「時間節點」也影響特別大。新冠肺炎從去年十二月開始在美國「潛飄暗渡」，走進千家萬戶，幾個月後，又以每日成千上萬確診者洶湧而來，但特朗普是完全不當回事的，未採取防疫措施，既不戴口罩，又到處和人擁抱握手。

這時就有很多人猜度，這位不知好歹的老傢伙定會「中招」。很快，和特朗普同期表現差不多的英國首相約翰遜率先確診，震動歐洲領導層。他們開始重視疫情，採取措施，約翰遜也從尚未染病前的談笑風生，變成出院後謹言慎行。

然而，特朗普還是滿不在乎。這時的他不知出於甚麼心理，疫情愈嚴重，確診者、死亡者愈多，他愈要堅守「初衷」，愈不防疫、愈不戴口罩、愈要逞英雄。如此豪橫，美國老百姓慘矣，世界防疫工作慘矣。這時的特朗普只會變本加厲的攻訐中國、攻訐世界衞生組織，好像槍口對外，老美疫情就能不抗自消也。

不過，說特朗普滿不在乎、死逞英雄，也不盡然。特朗普其實是害怕染疫的，否則他不會那麼「着緊」的自我「發明」了甚麼「瘧疾藥」療法、「打消毒液」療法、「紫外線」療法，並且「勇於實踐」，自施療程，還向全民「推廣」，怎知無人領情。特朗普沾沾自喜、自我標榜吹噓話音未落，就遭媒體和醫護界一通猛轟，呼籲大眾切勿上當。

於是，特朗普立刻收聲，不再兜售，他自己好像也已停止了這些「神奇療法」，否則他怎麼會「中招」呢？如果一直堅持下去，想必還是「龍精虎猛」吧。令人好奇的是，躺進軍方醫院的特朗普，有沒有讓醫生給他開幾粒後悔藥呢？這樣想想，也怪同情他老人家的，七十四歲的人了，領導這麼大的國家，不容易喲！

特朗普入院了，該來的總要來。然而，十一月的總統選舉會有甚麼變數？下屆總統寶座誰屬？此非特朗普及其對手拜登能話事，實由特朗普的病情決定也。