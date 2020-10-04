特朗普夫婦確診新冠肺炎，為世界帶來驚奇之餘，也有一種黑色幽默的味道。這位天天吹噓美國抗疫成功的「偉大總統」，吹到最後竟然自身難保，不是很諷刺嗎？堂堂第一大國總統竟然逃不過小小病毒，不是很可悲嗎？這說明了兩個道理：第一，在病毒面前絕不能傲慢，不能以政治凌駕抗疫；第二，做人要厚道，不能對別人的痛苦幸災樂禍。

自從爆發疫情以來，特朗普政府先是輕描淡寫，後是藥石亂投，沒有將注意力集中在國內防疫抗疫，反而絞盡腦汁甩鍋中國。他更多次信口開河，聲稱病毒很快就會消失，建議注射消毒劑、使用紫外光「殺死」病毒等等。直至日前與拜登進行電視辯論期間，他還在嘲笑對方戴口罩，結果對方沒事，自己反而中招，難怪網民直指「現眼報」。

沒錯，雖然特朗普的病情也許不太嚴重，但其疏忽怠慢而給美國造成的巨大災難，豈止是現眼報這麼簡單。早在今年三月，白宮就受到新冠肺炎病毒入侵，先後有特勤人員、安保人員、特朗普女兒伊萬卡私人助理、副總統辦公室發言人米勒等人確診，而白宮團隊依然對病毒不屑一顧，終於連特朗普夫婦也難逃一劫。至目前為止，美國已有七百五十萬人確診、逾二十一萬人病歿，堂堂超級大國如此不堪一擊，這在以前是不可想像的。由此可見，美國確實衰落了，而特氏正是加速衰落的最大推手。

當然，也有人從陰謀論角度看特朗普感染病毒。其支持度一直落後於拜登，可能會趁機打悲情牌，爭取同情票；也可能會進一步打中國牌，全面煽動反華情緒；還有一種可能就是押後選舉，拒絕交出權力。別以為這是天方夜譚，特氏從來不擇手段，何況面對個人生死存亡，更是任何事情都做得出。政治一日也嫌長，當年台灣陳水扁靠一粒子彈挽救選情成功連任，如果美國也出現類似一幕，不必大驚小怪。