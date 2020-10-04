還有約三十日，美國總統選舉便會舉行，以往人們都討論「十月驚奇」，指在十一月大選前的十月份，會有突發事件或影響選舉結果。對於美國總統特朗普來說，這種講法是「好嘅唔靈醜嘅靈」，他與妻子梅拉妮亞雙雙確診新冠肺炎。其實他有一名緊密助手希克斯亦確診，且被拍到未有戴上口罩。

特氏一向被人詬病抗疫不力，自己不戴口罩亦被批評是壞榜樣，令民眾有樣學樣，美國疫情始終居高不下，北卡羅萊納州疫情嚴重，他早前一周內兩次到訪當地造勢，雖然該州頒布口罩令，但他在造勢大會上亦沒有佩戴口罩。上得山多終遇虎，在白宮深居簡出自然減少被傳染機會，但大選當前，頻密的競選活動，要面對公眾，仍然死牛一邊頸不做好防禦措施，中招可以說自己要負上最大責任。另一邊廂，日前與特朗普進行大選辯論的民主黨候選人拜登與妻子都證實沒有感染新冠肺炎，拜登並呼籲民眾保持抗疫措施，特別提及要戴口罩，或多或少都是針對特氏不戴口罩的行為。

特朗普視經濟大過天，曾批評一些州份的防疫措施損害經濟，對疫情採取放任寬鬆態度，與他惺惺相惜的英國首相約翰遜也是「無為防治」，甚至拋出集體感染免疫論，自己也身受其害，卻未見英國疫情有平息迹象，近日又有新一波爆發，證實英美兩位領導人在抗疫方面都走錯路，罔顧國民健康。

特朗普當然知道疫情失控是他選情一大軟肋，不斷揠苗助長，聲稱在大選前可以提供疫苗，可惜如意算盤打不響，等不及疫苗已經身中病毒。雖然特氏未有表面健康毛病，但畢竟都七十多歲，新冠肺炎是長者殺手，特氏處境未容樂觀，能否出席餘下競選活動亦是未知之數，而根據憲法，若選舉因特朗普患病沒法舉行，彭斯可接任總統一職，這個「十月驚奇」確實夠震驚。