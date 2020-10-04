特朗普夫婦確診新冠肺炎消息一出，全球的傳媒都像炸了鍋，競相報道。不過，從不同報道的重點看，美國傳媒比較着重誰人受到感染，及尋根究柢，找出特氏夫婦受感染的源頭，是否前幾天宣布提名巴雷特出任大法官的白宮招待會。美國傳媒還努力追溯特氏夫婦受到感染後，帶着一班白宮助手和共和黨要員出席連串競選籌款活動，好能找出受到感染的圈子是否已經擴大。

香港傳媒大多數把報道重點放在一旦總統出事無法執行職務，權力交移的排序和涉及人員名單，也有傳媒側重大選是否仍會繼續，及如果特氏不能繼續參選，共和黨是否有應變安排，例如是否改由原來的副總統候選人彭斯領軍。

這次特朗普夫婦受感染的源頭，應該是前幾天宣布提名巴雷特出任大法官的白宮招待會，不少報道都指向特氏的重要公關助手希克斯，指很可能希克斯先在外面受到感染，把病毒帶回白宮，再擴散開去，總統作為親密接觸者，自然無法幸免，而那次宣布提名巴雷特的招待會中，出席者人數不少，除了當事者的家人外，也有白宮幕僚要員和助手，以及共和黨在參議院司法委員會的重要成員，從傳媒發放的照片可見，出席者很少人戴上口罩。他們之中事後被確診的並非少數，連到場採訪的記者也有受到感染，可見受感染的範圍甚廣。

大概特朗普當總統的言行不為華人所喜，香港和內地不少社交媒體平台紛紛拿特氏中招來開玩笑，貼出很多甚具創意的惡搞改圖，又或者有不少人貼出歡呼慶祝口號。惡搞改圖只是博人一笑，無傷大雅，歡呼慶祝實在不必，既欠厚道，也無意義。特氏雖已七十四歲，屬高危一族，但身為第一強國總統，有世界最強最優秀的醫療團隊守護，就算確診，看來他平安度過的機會甚高，詛咒只顯示發出者心胸狹窄，沒有任何作用。

香港和台灣社交媒體傳得最多的是陰謀論，認為一如台灣陳水扁選總統時的中槍事件，是有意設局博取選民同情，特氏宣布確診，同樣是他的競選團隊設計的陰謀，藉機停止餘下的兩場電視辯論，擺脫辯論帶來的不利結果。我認為這個說法只是想當然，特氏不一定認為電視辯論是自己的弱項，就算評價不佳，也並不表示對大選得票有任何影響，不用作此陰謀布局。況且這次特氏夫婦確診，看來牽連甚廣，事後不少白宮的幕僚助手、共和黨重要議員、到場採訪的記者都有確診。要把這許多人拉進這個騙局內，要驚動全國幾多個部門環節？要製造這樣一個驚天大陰謀，要幾許人力物力？