萬般帶不走，惟有業隨身。現在的特朗普可謂一身孽債現眼報，在大選前夕確診新冠肺炎。以其七十四歲高齡染疫實在不容樂觀，不知躺在病榻上的總統先生，可會後悔自己一直輕視疫情？如今很大可能丟失總統寶座，甚至丟掉老命，可謂自食惡果。

回想疫情由年初在美國爆發至今，特朗普的抗疫措施幾乎是零，只知一味諉過中國，除了第一時間撤走駐武漢美國人員，禁止中國人入境，還將病毒污名化為「中國病毒」、「武漢肺炎」，之後就沒有任何防禦措施。甚至煽動民眾拒戴口罩，嘲笑戴口罩的拜登，急於復市復課，結果令疫情一發不可收拾。今日終於嘗到他口中的「普通流感」滋味，肯定悔不當初。

最不堪的是，病毒幾乎攻陷白宮，特朗普身邊多名人員皆確診，包括前高級顧問、競選經理以至白宮記者等。獲其提名的最高法院大法官巴雷特會否也中招仍是未知之數，但當地傳媒已經警告，特朗普接觸過的人範圍很廣，例如特勤局人員、機組人員、白宮人員、私人顧問，以至前新澤西州州長克里斯蒂，更抵死地做了一幅關係圖，預示病毒隨時以幾何級的速度擴散開去，特朗普儼然生人勿近的超級帶菌者。

今次總統染疫，亦見到香港一個可笑現象，一眾洋奴漢奸、黑暴嘍囉、反中亂港政客、網台KOL，無不如喪考妣，不僅比美國人更肉緊，甚至死老竇也沒有這般傷心。皆因他們眼中的特朗普恍如反共鬥士，敢於制裁中國，比拜登的民主黨勇武得多。

日前美國國務院將香港納入難民分配特定類別，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉等動亂地區歸作同一類，更令他們恍如打了雞血般亢奮，淪為難民也覺光宗耀祖。詎料亢奮不足半日，美爹即告自身不保，他們頓失依靠，急得在網上涕泗縱橫，不知所云，惟有祈求美爹大步檻過，好讓他們繼續狐假虎威。