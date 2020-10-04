美國總統特朗普老是不甘平淡，愛搶佔新聞頭條，今次如他所願，定然連續多天，成為全球最矚目的新聞人物。因為他證實患上了新冠肺炎，此病不利於老人，而白宮主人卻是個年逾古稀的老頭子。

特朗普上任後愛撥弄風雨，唯恐天下不亂，以個別人物而論，他肯定是本欄批評得最多的對象。不過，筆者主要是針對其事，並非針對其人，如今老人家病倒了，聞病而喜，斷非君子所為，故我在此衷心遙寄祝福，希望他早日康復。

現任白宮主人喜歡輕言妄談，有時候更粗鄙無禮，但他不至於心腸歹毒，因此任內雖然有錯，卻罪不容誅。你看着特朗普，就像看着武俠小說《天龍八部》中的南海鱷神岳老三。岳老三雖然位居「四大惡人」之一，但城府不深，只是愛打打鬧鬧，在全書之內，反倒成了個討人喜愛的惹笑角色，到他死時，大抵沒有哪一個讀者會心生歡喜，好些甚至會灑下同情淚。

我早就說過，特朗普是個基督徒，勉強而言，尚算心口如一，對世界還能有最基本的人道關懷。在北韓、伊朗、委內瑞拉的問題上，現任白宮主人可以選擇動武，但最後都沒有這樣做，回顧過去幾任的美國總統，他可能是沾上最少戰爭血腥的一個。很多人擔心特朗普為了連任，會選擇對中國局部開戰，我對此說存疑，覺得世人或許是太醜化了他的內心世界。

也有人將特朗普染病跟台灣陳水扁競選連任時離奇中槍事件相提並論，認為是苦肉計，甚至從頭到尾都只是一場戲，中槍是假，染病也是假的。這種說法未免小瞧特氏了，阿扁式的鬼蜮伎倆他不是不懂，但大抵不屑為之。情形就如南海鱷神雖然喜歡為惡，但盜亦有道，他畢竟跟最齷齪的小人不在同一檔次。