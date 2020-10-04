港官碌碌無能，一味牙斬斬，最終落得三個字：死得慘！嗱，自新冠肺炎疫情爆發以來，廢官自己話「張弛有道」，港人就屈到依家，澳門、深圳一橋之隔，變得這麼近卻又那麼遙不可及，仲話想去旅行！有嘅，大家睇到啦，假日排長龍過長洲，就當飛去澳洲黃金海岸囉！去南丫島就當飛去日本宮古島！再唔係，湧入大美督踩三輪車當去咗美國大峽谷，總之畀精神上有個逍遙遊嘅出口咁啦！

商務及經濟發展局局長邱騰華早前出嚟威，識搶咪，老神在在咁話，港府曾去信十一個國家表達同對方建立「旅遊氣泡」嘅意願，仲講到似層層咁話得到多個國家回應添。之不過又係「講人自講」，人哋睬你都傻！時光易逝，事隔成個月，依然未見雲中捎來好消息，反之，澳洲第一時間否認曾與港府接觸，廢官真係瘀爆！

旅遊氣泡肯定只有兩個結果，乜嘢結果？若然氣泡上天，咪就係不打自破！若然落水，就係浮而不實囉！正如有人話齋，何必好高騖遠，捨近圖遠？廢官應疊埋心水，解決香港同內地及澳門之間嘅通關安排，然後先至同其他地區建立旅遊氣泡，何必一步登天？咁又係噃！老朽都係想過大海拉吓老虎機、食個豬扒包啫！之但係澳門特首已耍手擰頭，明言要等香港被內地列為低風險地區，先至考慮恢復兩地人員正常往來。阿哥，香港人已被人當瘟神！真係本是同根生，何必咁認真！

港府據說早前又研究允許讓持有無染疫證明嘅內地港人，可以在免檢疫下回港探親及覆診，但相關消息又係冇咗下文。有議員指林鄭已向中央反映，期望不用等到香港「零確診」才通關。都係嗰句，依家內地怕鬼咗香港人，你話通關就通關吖？何況十四日零確診意義不大，因為當中並不代表社區係零感染！然而，即使通關又如何？內地人連去澳門都跌九成，點會想嚟香港畀人歧視吖！