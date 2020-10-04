美國總統選舉的首場辯論落幕，美媒在辯論完畢幾小時已做了民調，勝負、高低，美國人已給出答案。有趣的是，不少觀戰者都認為拜登沒有發言機會，反而成了他在辯論會爆冷獲得好評的墊腳石，而這塊石頭還是特朗普搬給他的；特氏急於求勝，不斷搶答攻擊，終致大石狠狠砸在自己腳上，更倒楣的是，特朗普還自保不足，確診新冠肺炎，這已不是便宜對手，而是送寶座上門吧。

根據美國媒體調查，近九成受訪者對這場辯論感覺負面，近六成人有聒噪之感，超過兩成人覺得辯論對他們了解政見完全無用，最糟的還是，不少人都表示不想再看第二場、第三場辯論了。看來，美國選民對辯論這種玩意已經厭倦了。

為甚麼美國人會對他們引以為傲的辯論選英才遊戲厭倦呢？據統計，特朗普在辯論中插口或打斷對手發言達七十三次之多，而主持人也變成可憐的配音人，這成了美國人對辯論的第一印象。每屆美國大選都有三場候選人辯論，過去的經驗顯示，首場辯論極重要，一是奠定了選民的第一印象，二是對競選團隊具有指標及鼓舞作用，三是引導未來大半個月的輿論。

外界本以為口舌便給的特朗普一定會在辯論中得勝，事實上，特氏要在言語上壓倒拜登直如探囊取物，誰料他一出場便以超強火力應對，頻發攻擊，把辯論規則、主持人的約束全拋在一邊，拜登雖然被他干擾得無法開口，但想認真聽聽二人政見的美國人也被弄煩了。

如今距離投票日僅一個月，雙方都知道要拉攏的票都是游離、搖擺、中間或沒有強烈政黨傾向的選民，正因為這批選民沒有強烈政黨傾向，他們選擇支持對象時，往往更偏重個人好惡，容易被一些非理性、感官而情緒的事件左右。接下來的一個月，美國勢必好戲連場，未來政治教科書的素材或盡在其中。