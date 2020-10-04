對於兩岸問題，筆者先表明立場，是真心希望和平統一，深信也是處理兩岸問題的最佳情況。但最佳情況不一定就是最有機會發生的情況，現實上美國唯恐天下不亂，一路煽風點火撐住島內台獨勢力，不斷在挑戰北京希望和平統一的底線。眼見和平統一的機會愈來愈渺茫，北京或許已做好了軍事及和統兩手準備。

最近台灣《遠見》雜誌發表調查，問到若兩岸爆發戰爭，有五成四民眾希望與對岸和談，兩成二期待美國介入，一成六認為應該應戰。另一個網上投票問到若台海發生戰事，你自己或你願不願意讓另一半上戰場？近八成人表示不願意，表示願意者僅約兩成。兩個調查結果，可以看出多數台灣民眾不希望戰爭，但與此同時，亦有調查顯示，不少台灣民眾相信，若兩岸出現軍事衝突，美國甚至日本會拔刀相助台灣，而解放軍的軍力亦不一定能戰勝台灣。這種害怕戰爭卻又採取以武拒統的心態，反映台灣民眾既不想面對現實又不敢無視現實的矛盾思維，這就是台灣執政當局長期政治洗腦的結果。

這些洗腦宣傳包括最近的漢光演習兵棋推演，假設解放軍兵力不設上限，但台軍仍可以奇招致勝，全面殲滅五十艘解放軍潛艦。台獨勢力長期自我催眠，炒作台獨議題來爭取選票，不斷以切香腸式的策略推動台獨，而台灣民眾長期被打雞血，相信「國軍威武」和美國隊長有守護台灣的決心，這都是低估北京的決心和解放軍的能力，極可能將台灣推向戰爭。現在一個解放軍的軍區實力，可以說是對台軍有着輾壓級軍事優勢，中國大陸還擁有全世界最完整的工業體系，武器自給自足，戰時供應不絕；反之，台軍主要依賴外國供應，打完一波就應該沒有補給了。如果走到武統台灣一步，正如馬英九早前說的「首戰即終戰」，屆時就沒有談判的機會和需要了。

北京一向對台灣問題很有耐性，如果最終要武統，縱然要付上代價，但取得勝利是肯定的。試看兩岸的軍力對比：台軍約十六萬常備軍，解放軍約二百萬；台軍有二百八十九架戰鬥機，解放軍有一千二百三十二架；台軍有四艘潛艇、四艘驅逐艦，解放軍有七十四艘潛艇、三十六艘驅逐艦、兩艘航母、近十艘兩萬噸級兩棲登陸艦。台軍每年軍費約一百一十億美元，解放軍是近二千億美元。至於美國介入的可能，以東風21D、東風26導彈在三千公里外構成的反介入或區域拒止火力網，美軍會願意為台灣冒險衝入這死亡紅線嗎？

兩岸統一是中華民族偉大復興繞不過的門檻，也是歷史的必然。美國原有政策亦不想改變台海現狀，希望長期利用台灣牽制北京，故一直在台灣問題採取模糊政策。但近年形勢有變，由軍售到國務次卿訪台，一再違反中美三個聯合公報，又提出駐軍台灣、支持台灣重返聯合國等，企圖迫使北京重啟研判武統的可能，然後以「入侵台灣」的罪名加諸中國大陸，令西方陣營全面制裁北京，達致遏止北京發展勢頭的目的。美國現時內外交困，加上特朗普選情告急，或會狗急跳牆，鼓動台獨走到崖壁，後果實在不堪設想。