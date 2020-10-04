正論：白宮淪陷拒放權　選情仍然一片亂

隨着美國總統特朗普確診新冠肺炎，多名與他關係密切的要員亦相繼染疫，「白宮群組」增至廿多人，白宮遭病毒攻陷已是不爭的事實，惟特朗普至今未有將政權移交副總統接手，擺出硬淨姿態，顯見未到最後一刻都不會放棄參選。事實上，美國史上從未出現在大選前夕有候選人病危甚至死亡的情況，一旦特朗普病情惡化，不僅選戰更添混亂，全球局勢都將蒙上陰影，牽一髮動全身。

特朗普已轉往軍方醫院留醫，儘管白宮強調此乃預防措施，總統會在醫院的總統套房內繼續工作，特朗普本人亦在入院前發放片段及在推特更新情況，一再凸顯未被病毒擊倒，但當地醫學界則對此存疑，更質疑特朗普在極短時間內由無病徵變成發燒及呼吸困難，並要接受抗體藥物混合治療，反映事不尋常。當地傳媒更直指，安排特朗普住院顯示白宮對其病情深感憂慮，愈強調總統留醫期間繼續工作，愈是想淡化其病情的嚴重性而已。

傳聞滿天飛，是耶非耶，連當地媒體都不能肯定，但愈來愈多特朗普的身邊人確診卻是明擺着的事。繼與其關係親密的顧問希克斯確診後，數天前與特朗普夫婦一同出席提名最高法院大法官巴雷特招待會的與會者，亦有最少廿多人染疫，包括聖母大學校長詹金斯、參議員提利斯及邁克‧李；另外，白宮前高級顧問康韋和競選經理斯蒂平亦先後中招；白宮記者協會更指有三名白宮記者確診；至於有份籌備第一場電視辯論的人員之中，據指亦有超過十人確診；還有特朗普連日與特勤局人員、機組人員、白宮人員以及其他私人顧問有接觸，牽連之廣，遠超想像，即使白宮強調高層核心成員檢測呈陰性，但總統的橢圓形辦公室已成生人勿近之地，如非必要不准出入，而且短期內的總統競選活動亦已煞停，說白宮淪陷，顯然也不誇張。

饒是如此，特朗普至今未有將權力移交副手，有人形容他戀棧權力，但更深層原因，恐怕是擔心此舉將更不利選情，示人以弱等於不戰而降，無異於提早將總統寶座拱手讓予民主黨的拜登。更何況，現在距離大選只有一個月，多一事不如少一事，共和黨的如意算盤自是希望特朗普能在短期內穩定病情，甚至以極速痊愈的強人姿態示眾，在選戰中扭轉頹勢逆轉勝。更有陰謀論認為，特朗普此舉不過是博同情收割選票，大有效法台灣陳水扁選前中槍成功連任之勢，以悲情挽救選情。問題是，特朗普畢竟已年屆七十四歲，患上新冠肺炎的死亡率比年輕人高九十倍，一旦他有甚麼不測，選戰亂局將如何收科？

根據美國憲法，要是總統無法履職，第二十五修正案允許總統將權力移交給副總統，意味副總統彭斯將成為美國代總統，直到特朗普康復返回總統崗位；如果總統健康狀況過於惡劣，無法主動移交權力，內閣和副總統亦可宣布總統無法履職，同樣由彭斯接任。

現在最弔詭之處是，倘總統無法履職，並非僅僅發生在總統任內這麼簡單，而是發生在大選前夕，而總統恰恰又是尋求連任的候選人。根據美國法律規定，大選每四年一屆、在十一月第一個星期一之後的星期二舉行，要改變這個日期需要由美國的立法者而不是總統決定，必須在參眾兩院獲多數票支持，由於眾議院由民主黨控制，押後選舉的可能性可謂微乎其微；就算大選日期改變，美國憲法規定總統任期只有四年，故特朗普政府的執政期在明年一月二十日便會自動結束，要改變這個日期必須修憲，同樣要獲得參眾兩院大比數通過，簡直難如登天。

特別是民主黨現在形勢大好，根本無必要跟隨共和黨起舞，要是特朗普真的不能參選，最大可能都是由彭斯代為應戰。

眾所周知，副總統在總統制的國家稱為「備位元首」，沒有實權，彭斯四年來除了緊跟特朗普的極右鷹派作風，面目模糊，政績乏善可陳，由他參選可謂毫無勝算。特朗普機關算盡，卻算漏了疫情因素，終於為抗疫不力付出極大代價。支持者現在只能寄望更大的「驚奇」在月底前出現，甚或外界推測打悲情牌的陰謀論成真，否則共和黨在是次選舉還有沒有勝出希望，實在不容樂觀。

當然，可以肯定的是，不管誰人出戰和誰人當選，美國的反華路線都不會改變，共和黨固然如此，民主黨也是一樣。君不見，擔任拜登外交顧問的前國務次卿伯恩斯煞有介事表示，不排除中國會趁特朗普患病加強打壓台灣，俄羅斯亦可能在東歐有所動作，美國政府官員亦正密切關注中國、俄羅斯、北韓、伊朗等國家有沒有新動作，足見不管總統健康如何，美國為保霸權都不會有絲毫放鬆，尤其是台海、中東猶如火藥庫，未來的國際局勢仍是陰晴難料。

最可笑是，香港一些洋奴漢奸熱切期盼特朗普選情翻盤延續執政，加強對中國施壓，擔心拜登上場會令中國有喘息機會，其實只是昧於形勢。相反，特朗普若繼續執政，美國社會必然更撕裂對立，與國際盟友的關係亦必更貌合神離，對中國未必是壞事。