功夫茶：妖股虐畜當冇嘢　證監律政只作死

回歸後香港有亂無治。香港之死，死於兩個字，就係「怠政」！各部門高官從不知何謂「咬定青山不放鬆」，但知「咬住高薪不作為」，不作為梗係作死喇，高官變廢柴，官民關係，從來不見「魚水關係」而只見「油水關係」！

阿哥！開講都有話綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽！壹淫媒漢奸黎喺八月十日因涉違《港區國安法》被拘捕後，壹淫媒呢隻妖股就大幅波動，股價癲升完就插水又再急瀉，如玩瘋狂過山車，累計跌幅高達百分之八十四，唔少散戶「中伏」，有老人家唔見成百萬元，連棺材本都輸埋，講起都真係一殼眼淚！

妖股異動，擺明係造市而唔係普通炒差價嘅高頻交易，而十五個被警方拘捕嘅人亦絕非巧合，有研究政策嘅知名人士都先後去信證監會投訴，希望有關當局徹查，可惜事隔兩個月，只得到「調查中」Hea答，未能給公眾一個詳盡交代，反而突然推出官方社交媒體專頁，煞有介事提醒公眾要注意愈來愈多騙徒利用社交媒體平台詐騙投資者！依家有妖股涉世紀大造市你就懶懶閒，一味中間界、騎呢怪廢噏無謂，又扮純情聽唔明突變成一隻縮頭龜，證監會昔日對異動股打爛沙盆問到篤嘅雄風去咗邊？對住隻妖股忽然自閹實在異相，難怪被人懷疑妖股背後有「保家」魔爪伸入金融股票市場，今日香江，三綱不正，六紀不理，想唔折墮都難矣！

講開香港折墮史，又怎能不提民望長期食泥嘅司底驊！呢位人稱「避政司司長」嘅律政司司長鄭若驊，在位咁耐，唔好話對罪行滔天嘅漢奸黎一再放生，妖股異動佢反晒白眼睇唔到都算咯！之但係一身都係罪嘅漢奸黎，其涉及嘅政治黑金案，司底驊一句「證據不足」放生！違法佔中案又以「證據太多」不了了之！而早前佢涉違反國安大法被捕，又一直獲保釋至今依然未見落案檢控，究竟係「證據不足」還是「證據太多」？計功夫茶話，反正司底驊根本就唔知「法立，有犯而必施」嘅道理！一味放生「叛國禍港四人幫」之首嘅大漢奸，香港之死，司底驊又怎能置身事外？

嗱！有法不施就等於廢，呢個道理三歲小孩都知！司底驊唔好話放生惡貫滿盈嘅漢奸黎，連深井豪景花園發生掟三十隻動物落街嘅案件，證據確鑿，但都一樣放生虐畜狂徒！喂，高空擲物，死得人㗎！丟張紙巾落地都要罰千五個大洋喇！依家生勾勾三十隻動物畀狂徒掟落街，十八死十二傷，竟然乜事都當冇發生過？難怪全城嘩然，愛協促修例又叫設立一個中央諮詢機構等，有用咩？呢個係關乎人嘅問題，再好嘅法律都唔會自己執行，將廢到又盲又啞嘅司底驊及只作死不作為嘅有關官員撤職下台，咁香港先至會一天光晒！