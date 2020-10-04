世界視線：疫症肆虐華盛頓　法官任命添變數

美國總統特朗普確診新冠肺炎，為大選投下不確定因素，但對於特氏和共和黨人來說，最迫切要面對的一關，卻是能否順利委任新的最高法院大法官巴雷特。前白宮高級顧問康韋日前確診新冠肺炎，她之前曾到白宮玫瑰園出席由特氏主持的最高法院大法官提名記者會，包括參議院司法委員會成員邁克‧李和提利斯等廿多名與會者證實中招。

根據共和黨的計劃，將於本月十二日召開司法委員會會議，二十六日進行表決。本來已批評提名程序不正當，如今司法委員會兩名成員染疫，參議院少數黨領袖舒默隨即要求押後聽證會，並強調大法官作為終身制的職位，並不適宜以視像會議形式舉行聽證會。

參議院共和黨領袖麥康奈爾強調，將如期展開提名程序。事實上，對於特朗普和共和黨人來說，今次委任大法官的機會可一不可再，原因是按照目前走勢，如果如期在十一月投票，不僅總統寶座極可能不保，參議院控制權也可能被民主黨奪去。即使退一萬步說，特氏借疫症「過橋」，延遲大選，但國會換屆選舉卻無法改期，特氏就算明年一月後繼續留在白宮，萬一參議院被民主黨人把持，特氏屬意的大法官人選要過關，仍是難比登天。

平心而論，共和黨堅持投票日臨近之際委任大法官，充其量只是不合「政治倫理」，在法律上站得住腳，這幾年華盛頓政治風氣急劇敗壞，兩黨惡鬥漫無底線，要求對手作「君子之爭」，無異於緣木求魚，更何況，民主黨人所謂「終身職位不宜以視像會議形式舉行聽證會」的論點，其實站不住腳，特別是疫情來襲之後，包括華盛頓特區巡迴法庭法官沃克的聽證會在內，也有民主黨參議員在網上出席會議。

當然，共和黨議員自己的身體也要爭氣才行。現時有兩名共和黨參議員表明會倒戈，萬一再多兩名共和黨人病倒，連視像會議都參加不了，巴雷特的任命勢將凍過水。有人說特朗普染疫，可以通過公關操作「壞事變好事」，但共和黨參議員病倒，卻只讓到手的大法官位置溜走。