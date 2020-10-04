神州觀察：幹部帶頭拆祖墳　殯改變質惹公憤

河南省早前掀起一場聲勢浩大的「平墳復耕運動」，短短半年間平墳數百萬座，以致引發全國廣泛爭議，最終被中央叫停。這場犯眾怒的運動，不僅暴露出一些地方政府在執行相關殯葬改革、移風易俗政策時漠視民意、粗暴行政的弊端，更被指是以復耕之名賣地，為地方創造GDP，殯改其實已嚴重變質；亦正因為如此，相關亂象總是難以被全面禁止，背後仍是土地財政的誘惑力在作祟。

江西上饒市鄱陽縣政府近日慎重其事地通報表揚了八名村官，原因是他們帶頭將自家以至親屬的墳墓給拆了，表示為所在村鎮墳墓治理作出了榜樣。當局並指出，為持續深化綠色殯葬改革成效，進一步加強農村人居環境治理，將在全鎮範圍內全面開展亂葬墳墓專項治理，為確保在限期前全面完成任務，當地黨員幹部及公職人員要樹立大局意識、責任意識，做好家人及家屬的思想工作，及需在七日內主動帶頭搞定自家墳墓，否則將會進行責任追究。

只是此舉亦惹起網民熱議，直指事件太奇葩。須知中國是一個儒家思想主導的社會，有慎終追遠的美德，更有濃厚的祖先崇拜思想，認為先人可以「泉下有知」，能為子孫後代帶來庇佑，故會以修墳築墓等方式安葬先人，務使他們入土為安，並需定時掃墓祭拜，代代傳承。若自家祖墳遭人破壞，必被視作大不敬及奇恥大辱，夙夜難安，更遑論拆毀自家的祖墳？就算推行綠色殯葬改革是出於移風易俗或生態環境保護、騰地復耕等需要，但是仍需看到，不少農村地區傳統觀念和習俗依然濃厚，千百年積聚下來的東西無法生硬切割。

至於讓村官帶頭拆祖墳，其實就是在以行政手段逼村民就範，直接跳過做群眾思想工作的重要環節，當年河南周口的平墳運動中用的就是這招，此後更被多地爭相倣效。群眾工作向來是最枯燥乏味的事，一些地方政府既無耐心，又不願放下身段對民眾「循循善誘」，還是一紙行政命令來得痛快。而不願在群眾身上耗費時間的另一個重要原因，則在於平墳復耕是假，徵地賣地是真，多年來各地其他能賣的土地基本上都已賣光，土地財政無以為繼，惟有「與死人爭地」，愈早達標，愈早賺錢。

強硬的行政手段固然可收一時之效，久必遭致反彈，不但民眾反對，官員幹部也不願配合，早前河北邢台就有村幹部因拒絕將離世父親的墳平掉而遭撤職。此外，當地更有已下葬多日的老翁被掘墓焚屍，江西、貴州、安徽等地亦曾發生過搶屍、搶棺乃至逼死老人的惡性事件，都在在說明殯改已走入極端，到了全民公憤的地步，當局必須糾正錯誤，遏止亂象。