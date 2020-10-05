美國主導的國際媒體不停地報道美國怎樣推動印太區域的聯盟，圍堵中國，似乎中國正在岌岌可危，難以面對多國聯手的政治壓力。但撇除美國的政治宣傳，中國的形勢並不惡劣。

美國對華印太地區的圍堵主要靠印度、日本和澳洲。

印度出兵中印邊境，來勢洶洶，卻沒有甚麼作用。只不過牽制使中國增兵駐防。但有消息指剛發覺中國在邊境布置許多假裝置，嚇唬印軍。由於高山惡劣氣候，中國並不如印度鹵莽愚蠢，出動大軍卻不理會後勤支援力量。

中國的軍力布置依據戰略地理要求，層層支援，可作迅速有效的防守和進攻。一旦戰事爆發，印軍未必有爭勝機會。中印邊境，印度不能戰，只是造出聲勢爭取政治支持。從地緣政治看，印度反已被中國圍堵。

在西方，中巴經濟走廊伸延至阿富汗、烏茲別克斯坦的中亞，斷了印度擴張的機會。北方是尼泊爾與中國的合作，規劃建尼泊爾至西藏的鐵路。東方是中緬經濟走廊，昂山淑姬受西方壓迫轉而全面與中國合作。孟加拉也不和印度友好。南方是斯里蘭卡，逐漸成為中國在印度洋的港口重鎮。

印度驕狂，實際是困守南亞，在印度洋的海軍也沒法與太平洋的美澳艦隊連接。中國在南海島礁堡壘便把所謂印太地區隔離。

印度且用英式民主，地方分立，中央力弱、財力不足、動員不力，怎樣與中國的舉國體制抗衡呢？單以新冠肺炎疫症便足困擾，還未有緩和之勢。印度不是紙老虎，而是病貓。

印度以外，澳洲局處南太平洋，人口與經濟規模都不大，且高度依賴中國。它能做的至多是恢復「白澳」政策，閉關自守，哪有餘力協助美國威脅中國南海。中國若貿易制裁澳洲，當地經濟會一蹶不振。

日本畏怕美國，美國亦在日本駐有重兵，日本是動彈不得。它要求成正常國家，與其說是軍國主義復辟，倒不如是要擺脫美國幾十年來的軍事佔領。日本近年來吸取三十年被美國金融、政治打敗的教訓，也面對社會嚴重人口老化的挑戰，不可能依舊附從美國，不作振興之想。美日關係並不鞏固，中日關係並不無望。

東北亞還有朝鮮半島，南韓不願附從美國對抗中國，北韓銳意改革，以經濟發展為先。若美國無力阻止，南北韓會增強合作，中國更可提供助力。一旦兩韓鐵路再通，連接中國的中歐、中亞貨運班列，美國在朝鮮半島的影響力便大勢已去。美國的印太戰略，也如美國本身，紙老虎而已！