特朗普總統執政，其內外政策亂七八糟，到處欺詐霸凌，四面樹敵，人見人憎，鬼見鬼憤。現在他老人家「自取染病」，確診新冠肺炎，影響選情，影響他續當總統了，滿心歡喜的人大概遠多過為他擔憂的人。有人「幸災樂禍」，不一定是出於「不厚道」，而是對「自作孽、不可活」的天道人理的敬畏。別「不信邪」，人在做天在看，不管你是總統還是草民，都要為自己的行為買單負責。

身為總統，特朗普若還有半點自省精神和良知的話，他倒是應該好好反省一下自己在疫情中的行為，是否對得起迄今逾二十萬被病毒奪去生命的亡靈。這些亡靈中有多少人用「神聖的選票」把他送上總統寶座？得到的是甚麼？不過，「曹操也有知心友」，再不怎麼樣的當權者也有支持者。特朗普上台推出的那套瘋狂的反華反共政策，在中港台反共反華之人眼裏，在「親美洋奴」眼裏都是好樣的，都是英雄所為。現在特氏染病了，「聖躬違和」了，他們悲從中來，心焦如焚。

對這些人而言，日盼夜盼，好不容易盼來了這麼一個反共強人、反華強人的老美總統，目前又正是大選關鍵時刻，今後若干年又正是「對華作戰」、「大國博弈」關鍵時刻，特朗普若是有個三長兩短或失總統之位，那不啻天要塌下來了嗎？雖說有沒有特朗普領路，他們也會反共反華「矢志不渝」，也會繼續「為美國而戰」，但特朗普畢竟是最先讓他們「充滿希望」、「深受鼓舞」的呀！

當然，現在老美內外的「主流意見」都認為，不管特朗普和拜登誰當總統，不管共和黨、民主黨誰上台，老美的反華反共路線都不會變，他們對此或許可稍微安心。但世事難料，政治風雲尤其變換莫測；大調整不會，小調整、中調整難說也。

不錯，特朗普、拜登、共和黨、民主黨，誰執政都改變不了美帝國主義的霸權本質，都改變不了對「共產中國」的敵視，但他們必然碰壁、不得不調整做法之時，後繼者比前任人往往有更大的靈活性，變的可能亦在其中也。