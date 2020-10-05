美國首次將香港列入難民計劃的國家及地區名單，香港暴徒從此享有等同於伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯等動亂地區難民的資格，真是可喜可賀，難怪他們好像打了雞血似的亢奮不已。美中不足的是，老美實在太吝嗇，明年總共只打算在全球接收一萬五千名難民，七除八扣之後，僅剩五千個難民名額分配給香港、古巴、委內瑞拉等地，可謂杯水車薪。俗語說，執輸行頭慘過敗家。香港暴徒不想額滿見遺，最好盡快逃亡，美爹正等着歡迎你們，遲了就做不成難民。

事實上，暴徒大多不學無術，既無專業資格，也無一技之長，到了美國也只能做難民而已。這班人留在香港終是禍害，既然洋人願意收留，就統統送給他們吧。因此，美國將香港列入難民計劃的國家及地區名單，中方不但不應該反對，反而應該樂觀其成，甚至應該要求老美大方一點，多收一些難民，最好所有黃絲統統走掉，讓香港回復寧靜，重新出發。

《港區國安法》出台後，反對派一直危言聳聽，聲稱將會嚇走外資、打擊經濟、損害金融中心地位，且會出現移民潮等等。其實，香港一向是移民城市，更是全世界最自由地區，要走的走，要留的留，從來沒有人干涉和阻撓。回歸前的移民潮尚且影響不了香港地位，何況是現在。以當今中國的實力，再造幾個香港也不是問題，扶持一個香港更是綽綽有餘，關鍵在於值不值得扶持。

香港根基紮實，家底雄厚，既有地利之便，更有中央祝福，只要好好把握國家迅速崛起的契機，本來前途無量。奈何回歸後陷入政治泥沼，整天內鬥內耗，導致競爭力每況愈下，各項發展不進反退。近年更走火入魔，違法佔中、旺角暴亂、反修例黑暴等一步步將香港推入深淵。所以說，香港和伊拉克等戰亂地區確實沒有甚麼分別，香港暴徒也確實值得享有難民資格。好行不送！