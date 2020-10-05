美國總統特朗普染疫驚動世界，由於該國總統大選還有不足一個月便舉行，他病情變成非常敏感，尤其是訊息發布方面，更令人覺得極度混亂，似有不可告人之處。

他的醫療團隊，包括私人醫生曾表示特朗普的確診時間，早於特氏出席競選活動的時間，亦早於特氏在社交平台公布自己確診時間，而開始接受治療時間，亦早於特氏宣布自己患病的時間，實在令人懷疑特朗普確診後仍然四處奔波做競選活動，私人醫生後來表示自己說錯了。但作為一個專業人士，又是如此重要人物的醫生，一句講錯便可以推掉整件事，未免令人難以接受。再加上爆發「白宮群組」，特朗普上月廿六日由他在白宮玫瑰園主持最高法院大法官提名記者會，被指成為播毒源頭，有份出席的確診人士超過二十人，白宮人人自危。

雖然官方一再強調特氏情況尚好，事態發展卻愈來愈趨向嚴重。作為全球第一大國元首，正所謂蛇無頭不行，新冠肺炎可大可小，總統病了，把權力交給副總統會是比較萬全之策，難道要等病入膏肓昏迷，全國亂成一團，才由其他人匆匆接手？

究竟在病榻中的美國總統，此際最關注的是疫情、自己病情抑或是選情？特氏志切連任路人皆見，戀棧權位之心在美國總統之中實在罕見，甚至令人懷疑如果他在大選中輸給民主黨總統參選人拜登，他會否順利交棒？會否利用法律或其他方法挑戰選舉結果？

為了總統寶座，特氏機關算盡，但千算萬算也算不到自己在重要關頭染疫。作為美國公民，看見高齡候選人染疫，懷疑其能否百分百康復也是人之常情。特氏在多次民調都顯示落後於拜登，現在再來一個病情重擊。有人說這是他為了爭權奪利而疏於抗疫，若果說是現眼報也來得太快。生命最緊要，希望美國總統顧好身子，其他東西請放下吧！