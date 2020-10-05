美國國務院公布，在十月一日起的二○二一財政年度計劃接收一萬五千名難民，香港更首次被納入難民分配的特定類別，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、古巴和委內瑞拉歸作同一類。

能夠得到美國政府的特別寵幸，躋身美國每年接收的難民之列，可以看作是香港反修例風波帶來的豐碩成果，香港的勇武抗爭派終於向全世界證明，在他們的努力下，為香港成功爭取到在美國心目中，與伊拉克、薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、古巴、委內瑞拉同一類的地位，這也正是特朗普早前對香港抗爭派的承諾，要為他們撥出特別名額，作他們的「避難所」。美國國務卿蓬佩奧還揚言，要游說其他國家為香港人提供更多避難所呢！

不妨看看與香港同一地位，榮列美國接收難民的國家：或如伊拉克般經戰火蹂躪，變成軍閥割據，隨時兵戎相見，視人民性命如草芥；又或者如薩爾瓦多、危地馬拉、洪都拉斯、委內瑞拉等拉丁美洲小國，被視為美國後院，統治者只是當美國政府傀儡，唯美國之命是從；又或者如古巴，被美國經濟封鎖近六十年，禁止一切貿易往來，人民幾十年來都只能勒緊褲帶過日子，到今天街上行走的汽車，都還是上世紀五、六十年代的款式，幾乎成為美國古董汽車博物館。倒不知道香港抗爭派勇士會否對今天的香港仍然不滿意，認為未能與其他並列的兄弟難民國家看齊，特首未能由美國任命，美國看不順眼仍然未能隨意換下？他們是否認為香港未能追上古巴很失面子，會否要求美國如對待古巴般對香港實施經濟封鎖全面禁運？

反修例抗爭初起時，抗爭派發動起來的群眾很喜歡穿印上「生於亂世 有種責任」的T恤，也指香港情況是「民不聊生」，經過他們的努力，出現一年多的打砸燒，再加上大半年的新冠肺炎疫情令經濟蕭條，百業停頓，失業者眾，不知他們是否會為「生於亂世」、「民不聊生」預言得以實現而高興？是否覺得仍需努力，爭取與並列的兄弟難民國家看齊？

美國有國會議員提出《香港人民自由和選擇法案》，要求行政部門依《移民與國籍法》，認定由於香港的特殊情況，致使港人返回香港受到迫害，就符合資格申請臨時居留，可以合法留在美國，取得工作許可。法案已在眾議院外交委員會獲得通過，一旦實施，當更有助身在美國的港人取得合法居留身份，再申請成為永久居民。不過這類難民的申請資格，只限身在美國境內人士，香港抗爭派如果有意，得先拿到簽證入境美國。